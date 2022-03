Venäjän sanotaan menettäneen yli 12000 sotilasta ja 353 tankkia

Ukrainan asevoimien julkaisemien tuoreiden lukujen mukaan Venäjän kovat tappiot ovat kasvaneet edelleen.

The Kyiv Independet -lehden Twitterissä julkaisemien tietojen mukaan Venäjä on menettänyt perjantaiaamupäivään mennessä yli 12 000 sotilasta 353 panssarivaunua.

Lentokoneita kerrotaan tuhoutuneen 57 ja helikoptereita 83. Venäjän sanotaan menettäneen myös 125 tykkiä ja 58 raketinheitintä.

Venäjän kerrotaan lisäksi menettäneen 1 165 panssaroitua ajoneuvoa.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 11, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/9X4srzneRJ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022