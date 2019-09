Venäjän mukaan puna-armeija ei koskaan hyökännyt Puolaan

Venäjän ulkoministeriö kiistää Neuvostoliiton hyökkäyksen Puolaan 1939.

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut sosiaalisessa mediassa runsaasti toisen maailmansodan alkuun liittyviä päivityksiä. Niissä keskitytään erityisesti natsi-Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäyksiin Puolaan. Monet päivityksistä ovat eri Venäjän suurlähetyistöiltä.

– Neuvostoliittoa syytetään usein hyökkäyksestä Puolaan. Väärin! Natsit hyökkäsivät Puolaan syyskuun 1. päivänä. Puna-armeija tuli ”puolalaisalueille” vasta syyskuun 17. päivänä, samalla kun Puolan hallitus pakeni & sen joukot oli päihitetty – Varsova miehitti Valko-Venäjää ja Ukrainaa vuodesta 1920, Venäjän ulkoministeriön Twitter-tilillä todetaan.

Toisessa tviitissä taas kerrotaan puna-armeijan ”vapauttaneen Puolan Valko-Venäjän ja Ukrainan kansoilta viemät alueet”.

– Puolaa ei tosin enää silloin ollut oikeasti olemassa – se hajosi palasiksi Natsien iskuihin.

Neuvostoliiton päätöksen Puolaan tunkeutumisesta kerrotaan johtuneen pääasiallisesti turvallisuushuolista.

– Oli kaksi vaihtoehtoa: joko Saksan joukot saavuttavat Neuvostoliiton Puolan rajan tai sitten ne pysäytetään huomattavan matkan päässä siitä, ulkoministeriö selvittää.

Kommentti Saksan armeijan pysäyttämisestä on vähintäänkin erikoinen. Todellisuudessa Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan joukot järjestivät jopa yhteisen sotilasparaatin Puolan Brest-Litovskissa syyskuun 22. päivänä.

Venäjän ulkoministeriö on jakanut myös alla näkyvän kuvan Münchenin sopimusneuvotteluista vuodelta 1938. Natsijohtaja Adolf Hitlerin hakaristihihamerkki on editoitu pois kuvasta. Päivityksessä kerrotaan Neuvostoliiton ja natsi-Saksan hyökkäämättömyyssopimuksen johtuneen Münchenin sopimuksesta – eikä siis Molotov-Ribbentrop -hyökkäämättömyyssopimuksesta.

Todellisuudessa jälkimmäinen määritti natsi-Saksan ja Neuvostoliiton etupiirit toisen maailmansodan alla itäisessä Euroopassa. Sopimuksen salainen lisäpöytäkirja puolestaan mahdollisti Saksalle Puolan miehityksen ja Neuvostoliitolle Baltian maiden miehityksen ja talvisodan aloittamisen. Neuvostoliitto myönsi lisäpöytäkirjan olemassaolon vasta vuonna 1989. Sopimuksen Neuvostoliiton alkuperäiskappale tuli julki tämän vuoden kesällä. Venäläiskoulujen oppikirjoista sopimus on pyyhitty.

Venäjän ulkoministeriön tviiteille on lähinnä irvailtu. Eräs kommentoija huomauttaa puna-armeijan ”lipsahtaneen huonojen jarrujen takia myös Romaniaan, Liettuaan, Viroon, Latviaan ja Suomeen ennen kuin se pysähtyi”. Joidenkin aseiden todetaan lisäksi ilmeisesti ”lauenneen vahingossa”.

Myös Puolan ulkoministeriö on reagoinut kannanottoihin.

– Pidämme jatkuvia yrityksiä kirjoittaa historiaa uusiksi ja valkopestä Neuvostoliiton vuoden 1939 syyskuun 17. päivän röyhkeää hyökkäystä Puolaan valitettavina. Faktat: Puolan viranomaiset olivat Puolassa, Puolan armeija taisteli, kun neuvostoarmeija hyökkäsi, Puolan ulkoministeriö toteaa.

