Suomen kohtalon kaksi lausetta – alkuperäinen Molotov-Ribbentrop julki

Venäjällä on julkistettu Neuvostoliiton alkuperäiskappaleet Euroopan jakaneesta Molotov-Ribbentrop -hyökkäämättömyyssopimuksesta ja salaisesta lisäpöytäkirjasta. Se määritti natsi-Saksan ja Neuvostoliiton etupiirit toisen maailmansodan alla itäisessä Euroopassa.

Kopiot Neuvostoliiton venäjän- ja saksankielisistä sopimuksista 23. elokuuta 1939 löytyvät tästä.

Sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa sovittiin Saksan ja Neuvostoliiton etupiirijaosta seuraavalla tekstillä: Mikäli Baltian valtioihin (Suomi, Viro, Latvia, Liettua) kuuluvilla alueilla tapahtuu alueellisia tai poliittisia muutoksia, muodostaa Liettuan pohjoisraja Saksan ja SNTL:n (Neuvostoliitto) etupiirien rajan. Tässä yhteydessä molemmat osapuolet tunnustavat Liettuan vaatimuksen Vilnan alueeseen.

Teksti mahdollisti Saksalle Puolan miehityksen. Neuvostoliitto pääsi miehittämään Baltian maat ja aloittamaan Talvisodan.

Neuvostoliitto kiisti jyrkästi salaisen lisäpöytäkirjan olemassaolon ja tunnusti sen vasta 1989.

Alkuperäiskappaleita sopimuksista ei ole aiemmin nähty julkisuudessa. Sodan jälkeen amerikkalaiset löysivät sopimuksesta mikrofilmin, ja kopio pöytäkirjoista on museossa Saksassa.

Russia unveils the Soviet original of the Molotov–Ribbentrop Pact, 1939 Soviet-Nazi treaty of non-aggression, and its secret protocol on spheres of influence in Eastern Europe https://t.co/rbVBW2SvGq pic.twitter.com/n8DaHsuXOl

