Venäjän kerrotaan edenneen kilometrin Ukrainan alueelle

– Venäjä yrittää jälleen vallata suurempia alueita Minskin sopimusten vastaisesti sen sijaan, että se vetäytyisi Ukrainan alueelta, Ukrainan Etyj-missio toteaa Twitterissä.

Ukrainalaisten mukaan Etyjin tarkkailijat ovat ensi kertaa havainneet uusia juoksuhautoja ja asemia kilometrin verran länteen aiemmin tunnetuista Venäjän tukemien separatistien asemista Stavkissa ja Horlivkassa.

Ukrainan Etyj-lähettiläs Ihor Prokoptshuk nosti Twitterissä esiin myös Etyjin tarkkailulennokin alas ampumisen Itä-Ukrainan Donbassissa (nimitys separatistien hallussa oleville Donetskille ja Luhanskille). Prokoptshuk kutsuu Donbassia avoimesti ”Venäjän miehittämäksi alueeksi”. Hän syyttää alas ampumisesta ”Venäjän asevoimien osastoja syvällä Donbassissa”.

– (Lennokin pudottaminen) on heikentänyt Etyjin valvontakykyjä. Tämä oli selvästi tekijöiden tavoite.

Etyjin lennokit ovat paljastaneet viime aikoina muun muassa epäilyttävää liikennettä Ukrainan Venäjän vastaisen rajan yli paikoissa, joissa ei ole virallisia rajanylityspisteitä. Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä ensimmäisestä videolle tallentuneesta tapauksesta, jossa Venäjän kuorma-autokolonnat ylittävät rajaa molempiin suuntiin.

