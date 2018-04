”Venäjän Elon Musk” raiskattu ja kidutettu kuoliaaksi

Venäläisyrittäjä Valeri Psenitsni on kidutettu kuoliaaksi pietarilaisessa vankilassa kolme viikkoa pidätyksensä jälkeen, Moscow Times kertoo.

Syytteen mukaan Psenitsni oli kavaltanut puolustusministeriöltä sata miljoonaa ruplaa eli 1,3 miljoonaa euroa sukellusveneiden rakennusprojektien yhteydessä.

Rikospaikkatutkimuksen mukaan Psenitsni menehtyi kaulan alueen vammaan ja tukehtumiseen. Hänet oli myös raiskattu ennen kuolemaansa, Novaja Gazeta kertoo.

– Hänen suustaan löytyi sähköiskujen aiheuttamia palovammoja. Vartalossa oli viiltoja ja puukkohaavoja. Uhrin selkäranka oli murtunut. Yksinkertaisesti sanottuna häntä oli kidutettu, rikospaikkatutkimuksessa todettiin.

Tapauksen johdosta käynnistettiin tutkimus, jonka mukaan Psenitsni oli ”yllytetty itsemurhaan”. Tutkimuksen mukaan tapaus oli tuskin itsemurha.

Valeri Psenitsniä on sanottu ”Venäjän Elon Muskiksi”. Sarjayrittäjä teki uraauurtavaa työtä 3D-mallinnuksen ja sukellusveneiden etäkorjauksen parissa.

This is one of the most disturbing stories I've ever read. 'Russian Elon Musk' raped and tortured to death in custody, say experts https://t.co/1y08y1V2Ic

— Bill Browder (@Billbrowder) April 17, 2018