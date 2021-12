Venäjän asevoimien komentaja: Vastaamme Ukrainan provokaatioihin voimalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kenraali Valeri Gerasimov ryöpytti länttä ja varoitti Ukrainaa.

Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov varoitti Ukrainaa ”provokaatioista” jyrkässä puheessaan ulkomaisille sotilasasiamiehille. Gerasimovin mukaan Venäjän puuttuisi tällaiseen voimakeinoin.

Gerasimov muun muassa syytti väitteitä Venäjän hyökkäysvalmisteluista ”valheeksi”, ja totesi, ettei Ukraina noudata Minskin sopimuksia. Kenraalin mukaan Ukrainan käyttöön ottamat amerikkalaiset Javelin-panssarintorjuntaohjukset ja turkkilaisvalmisteiset Bayraktar-lennokit ruokkivat epävakautta Itä-Ukrainassa.

Hän toisti Venäjältä viime aikoina kuullun varoituksen ukrainalaisten väitetysti suunnittelemista sotatoimista. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään väitteitä jonkinlaisesta ukrainalaishyökkäyksestä perusteena omille toimilleen.

– Kaikki provokaatiot, joissa Ukrainan viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan Donbassin vaikeudet sotilaallisesti, tullaan torjumaan, Valeri Gerasimov varoitti Venäjän asevoimien tiedotteen mukaan.

Gerasimov myös suomi Nato-maita siitä, että ne kiinnittävät liiallista huomiota Venäjän joukkojen liikkeisiin maan omien rajojen sisällä. Gerasimovin mukaan Venäjän joukkojen liikkeet kuuluvat normaaliin harjoittelutoimintaan. Nato on taas venäläiskenraalin mukaan lisännyt merkittävästi toimintaansa Venäjän rajojen lähellä.

Venäjä on kerännyt viime kuukausina yli 100 000 sotilasta ja runsaasti hyökkäyssotaan soveltuvaa kalustoa lähelle Ukrainan rajaa. Niin Ukrainan kuin Yhdysvaltojenkin tiedustelu on arvioinut, että kyse on todellisista hyökkäysvalmisteluista. Venäjän asevoimia seuraavat asiantuntijat ovat jakaneet laajasti saman käsityksen.

Valeri Gerasimov nosti puheessaan esiin myös ydinaseet. Kenraali totesi, että peräti 95 prosenttia Venäjän maalta laukaistavista strategisista ydinohjuksista on ”jatkuvassa taisteluvalmiudessa”.