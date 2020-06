Venäjällä lähes 9000 tartuntaa päivässä, silti maata avataan

Maa valmistautuu heinäkuun kansanäänestykseen perustuslain muuttamisesta.

Venäläisviranomaiset vahvistivat lauantaina 8706 uutta koronatartuntaa, uutisoi The Moscow Times. Maassa on näin ollen todettu 520 129 koronatapausta. Kuolleita Venäjällä on vahvistettu 6829, mutta alhainen virallinen uhriluku on herättänyt runsaasti ihmetystä ja arvostelua.

Kriitikoiden mukaan viranomaiset vääristelevät tilastoja.

Runsaista tartuntamääristä huolimatta Venäjällä suunnitellaan koronarajoitusten poistamista lähiaikoina. Pääkaupunki Moskova poisti kulkemisrajoitukset tiistaina, ja muut alueet seuraavat perässä ennen heinäkuun alussa järjestettävää kansanäänestystä perustuslain muuttamisesta.

Presidentti Vladimir Putin hakee jo kertalleen lykätyssä kansanäänestyksessä tukea esitykselle, joka mahdollistaisi hänen uudelleenvalintansa presidentiksi nykyisen kauden päättyessä.