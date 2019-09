Venäjällä halutaan kosmonauteille tällaiset aseet

Venäjän avaruushallinto Roskosmos pohtii aseiden antamista kosmonauteille, Venäjän valtion media Sputnik kertoo. Aseita harkitaan lisättäväksi kosmonauttien hätävarustukseen kuuluviin selviytymistarvikkeisiin.

Venäjän median mukaan kosmonauteilla ei ole ollut aseita yli kymmeneen vuoteen. Avaruuslentäjille kehitettiin 1980-luvulla TP-82-nimellä tunnettu kolmipiippuinen selviytymisase. Siihen kehitetyt erikoisammukset vanhenivat käyttökelvottomiksi vuonna 2007. Venäjän median mukaan aseiden kantaminen loppui tähän. Joidenkin lähteiden mukaan kosmonauteille on kuitenkin saatettu antaa mukaan tavanomaisia pistooleja tämän jälkeenkin.

Kosmonauttien uusi ase vaikuttaa selvästi edeltäjäänsä futuristisemmalta (kuva alla).

обалдеть. there's even a photo, and it looks suspicious like a Star Trek phaser. pic.twitter.com/SD3LZ3bNEB

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 16, 2019