Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharovan mukaan Puola on osasyyllinen Eurooppaan pyrkiviin pakolaisvirtoihin ”Irakin tuhoamisen” vuoksi.

– Yli kaksi tuhatta puolalaista sotilasta hyökkäsi tähän suvereeniin valtioon perustaakseen demokratian. Miksi he eivät nyt hyväksy ainakin yhtä montaa kiitollista irakilaista, joiden esi-isät eivät unelmoineet tällaisesta elämästä vaan rakensivat omanlaisensa maan, kunnes häpeilemättömät demokratian edistäjät vyöryivät paikalle, Zakharova toteaa Telegram-päivityksessään.

Tiedottaja viittasi viime aikoina kriisiytyneeseen tilanteeseen EU:n itärajalla. Puolan hallituksen mukaan Valko-Venäjän turvallisuusjoukot ovat saattaneet suuria määriä siirtolaisia kohti rajavyöhykettä ja pakottaneet näitä kohti raja-aitoja.

Puola on julistanut tilanteen vuoksi poikkeustilan ja syyttänyt Valko-Venäjää hybridioperaatiosta EU:n ulkorajalla. Tapahtumat on nähty kostona presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastaan asetetuille talouspakotteille.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on vakuuttanut Valko-Venäjän ”tekevän kaikkensa” siirtolaistilanteen ratkaisemiseksi.

