Kremlin mukaan siirtolaiset ovat raskas taakka Valko-Venäjälle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Valko-Venäjä ”tekee kaikkensa” siirtolaistilanteen ratkaisemiseksi, Venäjän mediat kertovat.

Suuri siirtolaisjoukko kokoontui viikonloppuna Minskiin. Tänään siirtolaiset ovat lähteneet aseistettujen valkovenäläisten sotilaiden saattamina joukolla Puolan rajalle. Tämän pelätään kiristävän jo entisestään tulenarkaa tilannetta rajalla.

– Meillä ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Valko-Venäjän viranomaiset ryhtyisi kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voidaan varmistaa tilanteen menevän lakien mukaisesti, Peskov muotoili toimittajille maanantaina.

Hänen mukaansa Kremlissä otetaan huomioon se, että siirtolaisia voi päätyä Venäjän alueelle.

– Tässä ryhdytään toimiin. Tilanne ei ole helppo. Valko-Venäjän viranomaisten harteilla on suuri taakka, Peskov jatkoi.

Valko-Venäjä on ohjannut tämän vuoden aikana tuhansittain siirtolaisia Latvian, Liettuan ja Puolan rajoille. Etenkin Puolan rajan tilanne on kärjistynyt ja valkovenäläisiä sotilaita ja rajavartijoita on syytetty viime aikoina rankoista provokaatioista.

