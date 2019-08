”Venäjä palaa Afrikkaan”

CNN on tuoreessa erikoisraportissaan selvittänyt Venäjän toimia Keski-Afrikassa ja haastatellut myös entistä palkkasotilasyhtiö Wagnerin palkkasotilasta. Venäjän vaikutuspyrkimykset Ranskan entisessä siirtomaassa, Keski-Afrikan tasavallassa, eivät ole piiloteltuja. Sen sijaan salaisuus on, että Venäjää maassa edustaa Wagner-palkkasotilasyhtiö.

Hyväksyessään vuonna 2017 Venäjän sotilaallisen koulutusohjelman Keski-Afrikan tasavallassa YKn turvallisuusneuvosto tuskin arvasi, että siitä tulisi vastaamaan presidentti Vladimir Putinin yksityisarmeijaksi kutsuttu Wagner-palkkasotilasyhtiö. Venäjän laki kuitenkin kieltää palkkasotilasyhtiöt, joten Wagneria nimitetään yksityiseksi sotilasalan palveluyritykseksi. Sitä varustaa ja rahoittaa Putinin ”kokkinakin” tunnettu oligarkki Jevgeni Prigožin, josta Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä.

Prigožin on vuodesta 2016 lähtien ollut Yhdysvaltain pakotelistalla sekaantumisesta maan vaaleihin rahoittamansa Internet Research Agencyn eli niin sanotun Pietarin trollitehtaan kautta.

Wagner soti vuonna 2014 Ukrainassa, sitten Syyriassa ja nyt se on siirtynyt Afrikkaan, pääasiassa Sudaniin ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Yhteensä sillä on palveluksessaan muutamia satoja palkkasotilaita. Kysymykseen siitä, mikä Wagner oikein on, vastasi nimellä Oleg esitelty yhtiön entinen sotilas näin:

– Se on vain taisteluyksikkö, joka tekee mitä tahansa Putin käskeekin.

Keski-Afrikan tasavallan sotilaskoulutusohjelmasta vastaa virallisesti maan presidentin sotilasneuvonantajana toimiva entinen tiedustelu-upseeri ja Tšetšenian ensimmäisen sodan veteraani Valeri Zaharov. CNN:n selvityksen mukaan Prigožinin yhtiö on kuitenkin rahoittanut Zaharovia.