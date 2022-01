Venäjä lähetti sota-aluksia harjoituksiin Itämerellä

Venäjän Itämeren laivasto on lähettänyt 20 alusta sotaharjoituksiin Itämerellä, kertoo maan puolustusministeriö.

– Kaksikymmentä taistelualusta ja tukialusta on lähtenyt vakinaisista tukikohdistaan ​​ja lähetetty määrätyille alueille suorittamaan suunniteltuja taisteluharjoituksia, ministeriö kertoo tiedotteessa.

Ministeriön mukaan alukset suorittavat sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntaan ja miinantorjuntaan liittyviä käytännön harjoituksia.

Harjoitus on osa laajempaa sotaharjoitusten sarjaa, jotka Venäjän merivoimat järjestää vuoden alussa. Erillisiä harjoituksia on tarkoitus pitää myös esimerkiksi Välimerellä, Atlantin valtameren koillisosassa ja Tyynellämerellä.

Harjoituksiin osallistuu yhteensä yli 140 sotalaivaa ja tukialusta, yli 60 lentokonetta sekä noin 10 000 sotilasta, Venäjän puolustusministeriö kertoo.

20 ships from the Baltic Fleet have left Kaliningrad for an exercise in the Baltic Sea, including the Zeleny Dol Project 21631 Buyan-M, Zarechny Project 12411, and minesweepers. 765/https://t.co/VO9MyPRdWDhttps://t.co/d5Ft7V4I96 pic.twitter.com/ZhwkpxVt6F

— Rob Lee (@RALee85) January 24, 2022