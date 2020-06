Venäjä kiistää tapporahat, syyttää USA:ta huumekaupasta

Venäjän suurlähetystön mukaan kyse on valeuutisesta.

Venäjä kiistää The New York Timesin uutisoinnin venäläisten talebaneille länsiliittouman sotilaista tarjoamasta tapporahasta. Asiasta ilmoitti Venäjän Yhdysvaltain suurlähetystö, jonka mukaan kyse on lehden keksimästä valeuutisesta, jolla se pyrkii syyttämään venäläisiä ylipäätään jostain kun todellisia syitä ei ole.

– Olemme havainneet jälleen yhden valeuutisen, joka on laitettu liikkeelle Yhdysvaltain medioissa maan tiedusteluviranomaisyhteisön toimesta… joka on epäonnistunut surkeasti 20 vuotta kestäneessä sodassa Afghanistanissa, suurlähetystö ilmoitti yhteisöpalvelu Twitterissä.

Suurlähetystön mukaan lehden ”perusteettomat ja anonyymit syytökset” ovat jo tuoneet suoria henkeen kohdistuvia uhkauksia venäläisille diplomaateille Yhdysvaltain ja Britannian suurlähetystöissä. Se myös lainasi twiitissään Venäjän ulkoministeriötä, joka syyttää Yhdysvaltoja huumekaupasta ja lahjonnasta Afghanistanissa.

– Ei ole ollut pitkään salaisuus Afghanistanissa, että yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on sekaantunut huumeiden salakuljetukseen, käteismaksuihin paikallisille taistelijoille jotta saattueet pääsisivät läpi, lahjusrahoihin erilaisten projektien sopimusten osalta jotka kustantavat yhdysvaltain veronmaksajat.

'@MFA_Russia: it has not long been a secret in Afghanistan that members of the US intelligence community are involved in drug trafficking, cash payments to militants for letting convoys pass through, kickbacks from contracts implementing various projects paid by #US🇺🇸 taxpayers. https://t.co/UEgykluRLQ — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

Baseless and anonymous accusations [published by @nytimes] of Moscow as mastermind behind killing of U.S. soldiers in Afghanistan have already led to direct threats to the life of employees of the Russian Embassies in Washington D.C. and London.@StateDeptDSS https://t.co/oPoFZRvq3W pic.twitter.com/RMDVBXJynW — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020