Turva-asiantuntija: Donald Trump tiesi pitkään Venäjän tapporahoista

Venäjän sotilastiedustelu on tarjonnut Afganistanin Talibanille rahaa Yhdysvaltojen johtaman liittouman sotilaiden tappamisesta. Presidentti Donald Trumpin johtama Valkoisen talon turvallisuuskomitea on käsitellyt New York Timesin mukaan asiaa jo maaliskuussa, mutta mahdollisia vastatoimia ei ole vielä hyväksytty.

Uudet Venäjä-pakotteet ovat kuitenkin harkinnassa.

Turvallisuusasiantuntija, tohtori Michael Carpenter ihmettelee miksi mihinkään toimiin ei ole ryhdytty. Hänen mukaansa viimeisimpien tietojen valossa on selvää, että Venäjä käy sotaa länsimaita vastaan.

– Trump tiesi kuukausia että Venäjän tiedustelupalvelu yritti tappaa yhdysvaltalaisia Afghanistanissa. Hän ei tehnyt mitään, Carpenter toteaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa myös presidentin toiminta kuluneiden kuukausien aikana herättää kysymyksiä.

– Vieläkin pahempaa, hän kutsui Venäjää takaisin G8:aan ja puhui (presidentti Vladimir) Putinin kanssa yhteistyöstä. Kuinka tämä ei ole maanpetoksellista?

Venäjää ei ole huolittu mukaan johtavien talousmaiden G8-kokouksiin vuoden 2014 jälkeen johtuen sen toimista Ukrainassa. Ryhmää on tämän jälkeen kutsuttu nimellä G7.

