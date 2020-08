Venäjä hermostui EU:n sanktioista – varoittaa ”kyberkaaoksesta”

Euroopan unionin torstaina asettamat pakotteet eivät miellytä Venäjällä, kertoo maan ulkoministeriö julkilausumassaan. Pakotteita asetettiin kyberhyökkäyksiä vastaan EU:n toimesta ensimmäistä kertaa koskaan, ja ne kohdistuivat kuuteen henkilöön ja kolmeen organisaatioon.

Keinovalikoimaan sisältyy matkustuskieltoja sekä varojen jäädyttämistä, eikä pakotteiden kohteeksi joutuneille saa myöskään luovuttaa varoja. Pakotteiden kohteena olevista henkilöistä kaksi oli kiinalaisia ja neljä venäläisiä, organisaatiot olivat puolestaan Venäjältä, Kiinasta ja Pohjois-Koreasta. Kyberhyökkäykset tunnetaan muun muassa nimillä ”WannaCry”, ”NotPetya” ja ”Operation Cloud Hopper”. Yksi hyökkäyksistä kohdistui myös Kemiallisten aseiden kieltojärjestöön.

Pakotteiden kohteeksi Venäjällä joutunut organisaatio on Erikoisteknologioiden pääkeskus, joka toimii Venäjän sotilastiedustelu GRU:n alla.

Venäjän ulkoministeriön mukaan pakotteet ovat ”täysin laittomia kansainvälisen oikeuden kontekstissa” ja niille ei myöskään ole mitään perusteita. Julkilausuman mukaan poliittiset sivumerkitykset ovat selvät.

– Voi vain päätellä, että EU suosii yksipuolisen painostuksen sekä rajoitteiden politiikkaa erilaisia ratkaisuja ja yhteistä luottamusta rakentavan vakavan keskustelun sijaan.

Tämä lähestymistapa johtaa Venäjän ulkoministeriön mukaan uuteen poliittiseen vastakkainasetteluun ja kyberkaaokseen, ja unohtaa samalla YK:n keskeisen roolin. Julkilausumassa kehotetaankin EU:ta luopumaan ”turhanpäiväisistä yrityksistään kohdistaa painetta” ja sen sijaan palaamaan noudattamaan tavanomaisten normien mukaista kansainvälistä ja eurooppalaista lainsäädäntöä, sekä kehittämään toimivia sääntöjä, jotka estävät konfliktit kyberavaruudessa.

– Tarpeetonta sanoa, että EU:n epäystävälliseen toimintaan ei jätetä vastaamatta. Diplomatiassa kaikki on vastavuoroista.

❗We are perplexed and upset by the decision of the @EUCouncil to introduce unilateral restrictions on a number of citizens & entities of #Russia, as well as #China and the #DPRK. The political connotations of this move are obvious.

🔗https://t.co/CMLz93vuHb pic.twitter.com/n2Ha4NIAva

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 1, 2020