Stora Enso ja Tokmanni palkittiin raporteista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vastuullisuusraporttien suunta on kohti vähähiilistä taloutta.

Suomen parhaat vastuullisuusraportit palkittiin 14. marraskuuta. Kaikissa kärkijoukon raporteissa korostui ajatus, että liiketoiminnassa ollaan siirtymässä vähähiiliseen talouteen.

Vaikka raportoinnin taso on korkea, kilpailun tuomaristo peräänkuuluttaa raportointiin vieläkin lisää kunnianhimoa, kokonaiskuvan havainnollistamista sekä eteenpäin katsomista.

– Kilpailun anti on merkittävää vastuullisuusraportoinnin ammattilaisten lisäksi laajemminkin yhteiskunnallisesti.

– Kun monialainen arviointiryhmä tekee laajan katsauksen suomalaisen vastuullisuusraportoinnin tilaan ja kirittää toimijoita kehittymään, saadaan parhaimmillaan aikaan merkittäviä suunnanmuutoksia kohti kestävämpää maailmaa, korostaa tuomariston puheenjohtaja, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) tiedotteessa.

Kilpailutuomariston arvioimat kärkipisteille päässeet raportit olivat luettavia ja informatiivisia. Suomalainen vastuullisuusraportointi on tasokasta ja siinä on nähtävissä kehitystä.

Tuomaristo jäi silti kaipaamaan organisaatioilta selkeämpää näkemystä siitä, millaista liiketoiminnan pitäisi olla, jotta päästäisiin globaaleihin kestävyystavoitteisiin.

Kehitettävää oli myös kestävyyteen liittyvien riskien arvioimisessa. Yhteneväisten standardien puuttuessa on erityisen tärkeää, että tunnuslukujen laskentametodologia on esitetty selkeästi ja että raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

– On olemassa selkeä tarve yhtenäisille standardeille ja raportointikehykselle. Osa yrityksistä kytkee vastuullisuustavoitteet johdon palkitsemiseen. Tällaista näkisimme mielellämme lisää, sillä sitä kautta voidaan nostaa vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa, kertoo järjestäjäryhmän puheenjohtaja Jani Alenius.

Tasainen kisa

Yhdeksän eri organisaation edustajista koostuva tuomaristo arvioi vastuullisuusraportteja hyvän raportoinnin näkökulmasta. Arvioinnin kohteena eivät siis olleet niinkään vastuullisuustoimet, vaan niiden raportointi.

Kilpailun kärkijoukko oli ansioitunutta ja kisa oli tasainen. Palkintoja jaettiin kokonaiskilpailun ohella kolmessa aihekategoriassa, minkä lisäksi annettiin kunniamaininta Vuoden nousijalle.

Kokonaiskilpailun voittoon nousi tänä vuonna Stora Enso Oyj raportillaan Sustainability 2018. Raportin ansioina kilpailutuomaristo näki vahvan ulkopuolisen varmennustason, eteenpäin katsomisen sekä vähähiiliseen maailmaan perustuvan strategian kuvaamisen.

Ilmastonmuutos-sarjan voitti Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka raportoi ansiokkaasti ilmastoriskille alttiiden toimialojen osuudesta sijoitussalkussa. Kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko (TCFD) on Varman raportoinnin selkeä julkilausuttu ohjenuora.

Ihmisoikeudet-sarjan voitti Kesko Oyj, joka muiden kaupan alan toimijoiden tavoin nosti toimitusketjujen ihmisoikeusasiat merkittävään rooliin yksityiskohtaisessa raportissaan.

Arvonluonti-sarjan voitti Martela Oyj, jonka liiketoiminta-ajatus kestävien tuotteiden tekemisestä tulee ansiokkaasti ja selkeästi esille raportissa.

Vuoden nousija -kunniamaininnan kilpailutuomaristo halusi antaa Tokmanni Oy:lle. Tokmannin liiketoiminta on pienempää kuin monilla muilla kilpailussa menestyneillä yrityksillä, mutta siitä huolimatta Tokmanni on kehittynyt raportoijana nopeasti.

Kilpailun järjestäjät pyysivät myös sidosryhmiä Nesslingin säätiötä ja Ympäristötiedon foorumia valitsemaan suosikkinsa ilmastonmuutossarjassa.

Nämä valitsivat suosikikseen Fortum Oyj:n raportin, sillä siinä oli huomioitu ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden väliset kytkökset ansiokkaasti.

Vastuullisuusraportointikilpailun tarkoituksena on kehittää vastuullisuustyötä ja -raportointia organisaatioissa, tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille yritysvastuuraportoijille. Kilpailu on kaikille avoin ja ilmainen, ja sitä on järjestetty vuodesta 1996.