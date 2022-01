Varoitus Facebookin käyttäjille: Nämä viestit ovat huijausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viestejä lähetetään kaverin nimissä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa Facebook Messengerin kautta aktiivisesti tehdystä Facebook-tunnusten kalastelusta.

Huijausyrityksessä murretulta tililtä lähetetään viesti, jonka tavoitteena on saada vastaanottajan Facebook-tili haltuun uhrin puhelinnumeron ja kaksivaiheisen tunnistautumisen vahvistuskoodin avulla.

– Mikäli viestin lähettäjä toivoo, että hänelle annetaan tekstiviestillä tulevia koodeja tai luottokortin tietoja, pyyntöön ei tule suostua. Kysyjän henkilöllisyydestä tulee aina varmistua. Mikäli kysyjä on tuttu, voi häneen ottaa esimerkiksi puhelimella yhteyttä ja kysyä, onko hän tietoinen tästä viestistä. Tuntemattomille näitä tietoja ei tule luovuttaa, tiedotteessa todetaan.

Facebookissa liikkuvassa huijauksessa huijarit hyödyntävät usein jo valmiiksi murrettua Facebook-tiliä.

– Tämän murretun tilin kautta huijari lähettää tilin kaverilistalla oleville henkilöille suomenkielisiä viestejä Facebook Messengerissä ja pyytää heitä lähettämään puhelinnumeronsa hänelle. Kun huijari saa tulevan uhrin puhelinnumeron, hän kertoo jonkin verukkeen, miksi puhelimeen tulee kohta tekstiviesti. Usein verukkeita ovat toimineet arvontoihin ja kilpailuihin osallistuminen ystävän puhelinnumerolla, Kyberturvallisuuskeskus kertoo.

– Hetken kuluttua huijauksen uhrin puhelimeen kilahtaa tekstiviesti. Tekstiviesti sisältää koodin, jonka huijari pyytää lähettämään hänelle Messengerissä. Tätä koodia ei tule huijarille lähettää, sille kyseessä on monivaiheisen tunnistautumisen koodi, jonka avulla huijari pystyy vaihtamaan Facebook-tunnuksen salasanan.

Kyberturvallisuuskeskus korostaa, että mikäli huijari saa tunnuksen monivaiheisen tunnistautumisen koodin itselleen ja saa vaihdettua tunnuksen salasanan, niin tätäkin tunnusta aletaan käyttämään huijausviestien lähettelyyn.

– Tietoomme on myös tullut joitakin tapauksia, joissa on kerrottu arvonnassa tulleesta voitosta. Tämän jälkeen huijauksessa on kyselty vaihtelevasti joko luottokortti- tai pankkitietoja, jotta maksu voidaan suorittaa. Tosiasiassa tässä yritetään kalastella maksutietoja, joiden avulla tililtä voidaan tehdä veloituspyyntöjä.