Varoitus epidemiasta: Tehoste tulossa liian myöhään

Asiantuntijoiden mukaan koronavirusrokotteiden tehosteannoksia on otettu Britanniassa liian vähän uhkaavan talviepidemian ehkäisemiseksi.

Sairaaloiden pelätään täyttyvän viime aikoina nousseiden tartuntamäärien vuoksi. Maassa vahvistettiin uusia infektioita sunnuntaina lähes 45 000 kappaletta.

Viikoittaisia tartuntoja on ollut noin 30 prosenttia aiempaa enemmän. Sairaalahoitoon joutuneiden 65–84-vuotiaiden määrä on noussut samalla aikavälillä 19 prosenttia.

Britannia on rokottanut suurimman osan väestöstään AstraZenecan rokotteella, jonka teho voi olla heikompi yleistynyttä deltamuunnosta vastaan. Suojavaikutus on voinut lisäksi hiipua, sillä maan rokotushanke kiihtyi monia muita Euroopan maita nopeammin alkukevään aikana.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n tilastojen mukaan vain puolet yli 80-vuotiaista on ottanut tähän mennessä tehosteannoksen. Kolmatta annosta on tarjottu kyseiselle ikäryhmälle jo kuukauden ajan, sillä aiemmasta rokotuksesta on kulunut jo yli puoli vuotta.

Loughborough’n yliopiston tutkija Duncan Robertson sanoo Sunday Times -lehdelle, että rokotustahti on ollut huolestuttavan hidas. Ilmiötä on pidetty ymmärrettävä, sillä ihmiset odottivat kahden annoksen riittävän taudilta suojautumiseen.

– Tehosteannosten tarkoitus on ehkäistä sairaalahoidon tarvetta ja pelastaa ihmishenkiä. Viivästyksillä on seurauksia, Robertson toteaa.

Immuunijärjestelmän toiminta heikentyy iän myötä, joten vanhemmat ikäryhmät ovat alttiita vakavalle tautimuodolle suojavaikutuksen hiipuessa ajan myötä.

Tutkimusten mukaan AstraZenecan koronavirusrokotteen antama suoja infektiolta laski viiden kuukauden jälkeen 67 prosenttiin. Suojavaikutus pysyy silti vahvana vakavaa taudinkuvaa ja kuolemanriskiä vastaan.

Tehosteannoksia on laajennettu Britanniassa sote-henkilökunnan ja riskiryhmien ohella myös yli 50-vuotiaille.

