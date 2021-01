”Välttele jokaista kuin hänellä olisi rutto. Kirjaimellisesti.”

Britanniassa tunnettu tiedepuhuja ja geenitutkija Emily Grossman on jakanut anonyymin ”luotetun lääkärin kuvauksen” koronatilanteesta twitterissä. Grossman huomauttaa, että maan terveydenhuollon työntekijöillä on tiukat vaitiolomääräykset.

Hänen twiittiketjussaan on suuri määrä kuva- ja muuta materiaalia tilanteen vakavuudesta.

– Todella yritän olla liioittelematta, mutta terveydenhuolto, erityisesti pohjoisen Lontoon sairaaloissa, on ohi murtumispisteen. En pysty täysin selittämään miten suurissa vaikeuksissa olemme, kirjoittaja sanoo.

Hänen mukaansa vuoteita ja hengityskoneita ei ole, ja niitä tarvitsevat myös nelikymppiset potilaat.

– Ole hyvä äläkä käy muissa kotitalouksissa. Älä edes oman sukusi. Älä tapaa ystäviäsi. Älä äitiäsi ja isääsi. Ei edes ”tapaan vain heidät” tai ”he eivät näe muita”. Voit luulla että ihmiset ovat varovaisia, mutta todellisuudessa sellaista ei ole. Jokainen ihmiskontakti levittää virusta, erityisesti uutta virusmuunnosta, kirjoittaja vetoaa.

– Unohda mitä suosituksia hallinto on meille antanut – on selvää, että ne pitkälti eivät ole tehdyt tartuntojen alas ajamiseksi. Käyttäydy kuin jokainen jonka tunnet olisi juuri antanut positiivisen testin ja sinun pitää välttää heitä – kirjaimellisesti – kuin ruttoa.

“Act as if everyone you know has just tested positive and you need to avoid them like – quite literally – the plague.”

— Dr Emily Grossman (@DrEmilyGrossman) December 29, 2020