Valko-Venäjän joukoille karu yllätys: Pakenevat mielenosoittajia videolla

Valko-Venäjän turvallisuusjoukkojen aseistautunut ryhmä joutui poistumaan pikaisesti paikalta, kun suuri joukko mielenosoittajia jatkoi marssiaan kadulla viime sunnuntaina.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova on jakanut Twitter-tilillään tilanteesta videon.

– Muutaman kerran mielenosoittajat eivät juosseet pakoon tänään, kun he näkivät aseistetut turvallisuusjoukkojen jäsenet, Libakova tviittasi viime sunnuntaina.

Hänen mukaansa poliisit joutuivat perääntymään, koska heitä oli paikalla vain vähän.

Liubakova kertoo ihmisten tottuneen aseistettuihin poliiseihin kadulla.

– He (mielenosoittajat) tietävät, että he saattavat joutua pahoinpidellyiksi, mutta jatkavat siitä huolimatta, Liubakova toteaa.

Tuhannet mielenosoittajat marssivat sunnuntaina Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä maata itsevaltiaan ottein hallitsevaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Valko-Venäjän sisäministeriön mukaan poliisi otti kiinni yli sata ihmistä.

Oppositio vaatii poliittisten vankien vapauttamista ja rehellisten vaalien järjestämistä.

Valko-Venäjän hallinto on antanut poliiseille luvan tarvittaessa käyttää aseita mielenosoittajia vastaan.

