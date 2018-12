Vakoojaraketin lieskat paloivat jo: Laukaisu seis vain sekunteja ennen lähtöä

United Launch Alliance -yhteisyrityksen rakettilaukaisu jouduttiin perumaan viime hetkellä lauantai-iltana Kaliforniassa. Delta IV Heavy-kantoraketin oli määrä kuljettaa kiertoradalle Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisen National Reconnaissance Office -viraston salaiseksi luokiteltu NROL-71-satelliitti.

Analyytikkojen mukaan NROL-71 on todennäköisesti kehittynyt vakoilusatelliitti, joka on suunniteltu ottamaan kuvamateriaalia erikoiselta napa-alueille keskittyvältä kiertoradalta.

Lähtölaskentaa valvovat tietokonejärjestelmät havaitsivat ongelman vain 7,5 sekuntia ennen aikataulun mukaista lähtöä. Liiallista vetykaasua varotoimena polttavat soihdut oli tuolloin jo sytytetty laukaisutornin juurella.

Keskeytys tehtiin puoli sekuntia ennen kuin Delta IV:n ensimmäinen rakettimoottori olisi käynnistynyt. Muiden moottorien oli tarkoitus jyrähtää käyntiin kaksi sekuntia myöhemmin.

CBS Newsin mukaan lennonjohtaja ilmoitti samalla hetkellä radioon ”Seis, seis, seis”. Vetykaasun sytyttämiseen tarkoitetut polttimet ehtivät toimia muutaman sekunnin ajan laukaisualustan pohjalla.

Ylimääräiset lieskat aiheuttivat seuraajissa hermostusta, sillä rakettiin oli ladattu yhteensä noin 1,76 miljoonaa litraa nestemäistä vetyä ja happea polttoaineeksi.

United Launch Alliancen henkilökunta sai kuitenkin keskeytettyä lähtöprosessin turvallisesti, ja kantorakettia alettiin tyhjentää polttoaineesta. Uutta laukaisupäivämäärää ei ole vielä asetettu.

The launch of #DeltaIVHeavy carrying the #NROL71 mission for the @NatReconOfc was scrubbed today due to an unexpected condition during terminal count. The team is reviewing all data and will determine the path forward. A new launch date will be provided when available.

