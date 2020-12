”Uusi Sputnik-rokote pelottaa venäläisiä”

Professori Mark Galeotti sanoo venäläisten tottuneen siihen, että vallanpitäjät yleensä valehtelevat.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona Venäjän käynnistävän laajamittaiset koronavirusrokotukset ensi viikon kuluessa.

Covid-19-tautia vastaan kehitetty Sputnik V -rokote ei ole brittiläisen Venäjä-asiantuntijan Mark Galeottin mukaan ainakaan toistaiseksi herättänyt Putinin toivomaa suosiota, vaan venäläiset ovat suhtautuneet siihen pikemminkin epäluuloisesti. Syynä on hänen mukaansa se, että Kremliin ei enää luoteta.

– Venäjän terveysviranomaiset tiedottivat torstaina ennätysmäisistä yli 28 000 uudesta koronavirustapauksesta yhden päivän aikana, minkä myötä tapausten kokonaismäärä nousee lähes 2,4 miljoonaan, professori Galeotti kertoo The Spectator -lehdessä.

Tautiin on Venäjällä tähän mennessä kuollut virallisten tilastojen mukaan noin 41 000 ihmistä, mutta lehdistölle vuodetut luottamukselliset asiakirjat kertovat jopa 75 000 kuolonuhrista.

– Tämä korostaa erityistä ongelmaa Venäjällä. Haluttomuus tunnustaa virheitä järjestelmän huipulla ja alueilla esiintyvä peittelyn kulttuuri ovat yhdistelmä, jonka seurauksena hallinto työskentelee usein virheellisten tietojen pohjalta eikä kansalla ole tapana luottaa viralliseen totuuteen, Galeotti sanoo.

– Epäluottamus on jo nyt ilmeistä reaktioissa, joita Venäjän omaan, paljon hehkutettuun Sputnik V -rokotteeseen on kohdistunut. Sen kehittäjät väittävät, että sen teho toisen annoksen jälkeen on 95 prosenttia. Ongelmana on se, että monien silmissä prosessi on vaikuttanut hosumiselta ja perustunut liian pieneen testausaineistoon, hän toteaa.

Heijastuksia asevoimiinkin

Venäläisten epäluulo rokotetta kohtaan on Galeottin mukaan syytä ymmärtää osana yleisempää instituutioihin kohdistuvaa epäluottamusta, joka ulottuu mediasta poliisiin. Mielipidemittaukset kertovat kansalaisten luottamuksen myös presidentti Putinia kohtaan horjuneen.

– Siinä on se paradoksi, että merkittävä joukko venäläisiä hyväksyy hänen toimintansa, mutta ei luota häneen, Galeotti huomauttaa.

– Tilanne on hankala myös asevoimien kannalta. Kenraalit katsovat jo kohti kevään kutsuntoja, joissa noin 140 000 nuoren miehen on määrä tulla määrätyiksi palvelukseen. Julkistettujen suunnitelmien mukaan 400 000 sotilasta aiotaan rokottaa, mutta joukkojen kokonaisvahvuus on lähes miljoona. Tämä on herättänyt huolta pandemian vastaisten toimien riittämättömyydestä ja jopa riskistä, että kutsuntoja vastaan nousee protesteja, hän sanoo.

Rokotusohjelmaan kohdistuva vastarinta on hänen mielestään täysin Kremlin itse itselleen aiheuttama ongelma.

– Se on seurausta Venäjän omaan rokotteeseen liittyvästä alastomasta hypetyksestä ja siitä, että suuri yleisö hiljaisesti tietää, että sille on valehdeltu vuosikymmenten ajan, hän toteaa.