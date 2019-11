Uudessa GPS-häirinnässä kohde näkyy outoina ympyröinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan valtion väitetään testanneen sotilasteknologiaa jo yli vuoden ajan.

Kiinan valtion kehittämän GPS-häirintäteknologian epäillään vaikuttaneen useiden rahtilaivojen navigointijärjestelmiin.

Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) -tutkimusjärjestön mukaan häirintää on havaittu Shanghain sataman lähettyvillä jo yli vuoden ajan. Järjestö on selvittänyt aiemmin muun muassa Venäjän GPS-häirintää Krimin niemimaalla ja Mustallamerellä.

Vaikutukset poikkeavat merkittävästi tähän mennessä tunnetusta tekniikasta, joka yleensä vääristää GPS-laitteen sijaintitiedot näyttämään korkeintaan muutamaa virheellistä sijaintia. Mustallamerellä vuonna 2017 useiden alusten GPS-tiedot kertoivat alusten siirtyneen yhtäkkiä sisämaassa sijaitsevien lentokenttien päälle.

Apulaisprofessori Todd E. Humphreysin mukaan Shanghain tapauksissa usean laivan transponderit näyttivät samanaikaisesti monia sijainteja, jotka muodostivat kartalle rengasmaisia ”viljaympyröitä”.

– Useiden alusten sijainnin manipulointi rengasmaiseen muotoon on hämmästyttävää teknologiaa. Se näyttää lähes maagiselta, Humphreys sanoo.

MIT Technology Review -lehdessä julkaistun selvityksen mukaan Kiina häiritsi myös Shanghaihin matkannutta amerikkalaista M/V Manukai-rahtialusta heinäkuussa 2018. Toinen alus katosi yllättäen sen näytöltä ja ilmestyi myöhemmin useita kertoja Manukain eteen ja taakse.

Manukain kapteeni päätteli, ettei kohde ollut todellisuudessa edes lähtenyt satamasta. Aluksen omat GPS-järjestelmät lakkasivat toimimasta kokonaan lähellä satamaa. Tapauksesta tehtiin ilmoitus Yhdysvaltain rannikkovartiostolle.

– Katsojat olivat tyrmistyneitä, kun esittelin tiedot [alan konferenssissa]. He kutsuivat muotoja viljaympyröiksi, Todd E. Humphreys toteaa.

Uuden GPS-häirinnän tekniset yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa. The Drive -sivusto arvioi, että Kiinan valtio on käyttänyt Shangain satamaa mahdollisesti laitteiden testipaikkana. GPS-häirintälaitteiden uskotaan tulevan jatkossa maan asevoimien ja turvallisuuspalvelun käyttöön.