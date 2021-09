USA:n osavaltiossa kriisitila, sairaalahoitoa voidaan rajoittaa

Sairaalahoidon kapasiteetti on ollut kesän jälkeen koetuksella monissa osavaltioissa Yhdysvalloissa.

Viimeisen viikon aikana ilmaantuvuusluku on ollut korkein Alaskassa, vaikka osavaltio onnistui aiemmin rokottamaan asukkaitaan nopeaan tahtiin. Rokotuskattavuus on kuitenkin jäänyt Yhdysvaltain keskiarvon alapuolelle eli hieman alle 50 prosenttiin.

Uusien tapausten määrä asukaslukuun nähden on noussut 42 prosenttia kahden viikon aikana ja on nyt yli 20-kertainen heinäkuun alkuun verrattuna.

Sairaalahoidon tarve nousi jo syyskuun alussa korkeimmalle tasolleen pandemian aikana. Viimeisen viikon aikana Alaskassa on ollut keskimäärin 210 potilasta vuode- ja teho-osastoilla.

Osavaltio ilmoitti keskiviikkona ottaneensa käyttöön kriisiajan hoitokäytännöt, mikä mahdollistaa tavallista heikomman hoidon antamisen osalle potilaista. Niin sanottu triage-luokittelu tarkoittaa, että hoitoa rajataan vain vakavimmin sairaille.

New York Timesin mukaan Alaska on tehnyt noin 74 miljoonan euron arvoiset sopimukset tilapäisen sote-henkilöstön palkkaamiseksi. Osavaltion sairaalajärjestön johtaja Jared Kosin kutsuu deltamuunnoksen aiheuttamaa epidemia-aaltoa lamauttavaksi.

Hänen mukaansa sairaalat ovat täynnä ja henkilökunnan jaksaminen äärirajoilla. Teho-osastolle pyrkivät potilaat ovat joutuneet odottamaan hoitoa autoissaan. Laajamittaiseen triage-menettelyyn turvautuminen ei ole enää kaukana.

– Tämä on pahin mahdollinen skenaario, ja olemme mahdollisesti menossa siihen suuntaan, Kosin sanoo.

During these trying times I want to let all the healthcare workers across Alaska know how much we appreciate them. You are valued and supported. Alaska has your back! #akgov #Alaska #COVID19 #thankyou @Alaska_DHSS pic.twitter.com/Lkgr7guy59

— Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) September 24, 2021