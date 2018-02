USA:n ja Venäjän joukkoja vastakkain Syyriassa – useiden venäläisten kerrotaan kuolleen

Amerikkalaisjoukot ovat saattaneet surmata useita Syyrian hallinnon puolella taistelevia venäläisiä palkkasotilaita vastatessaan hyökkäykseen Eufratjoen lähistöllä Syyriassa.

Yhdysvaltojen johtaman ISIS:n vastaisen koalition joukot ja niiden tukemat Syyrian hallitusta vastaan taistelevat SDF-joukot joutuivat keskiviikkona raskaan hyökkäyksen kohteeksi. Yhdysvaltojen asevoimien mukaan isku tapahtui Khushamissa kahdeksan kilometriä itään Venäjän ja Yhdysvaltojen sopimasta Eufratjoen liennytysrajasta.

Amerikkalaisten mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa tukevien joukkojen hyökkäys kohdistui SDF-joukkojen päämajaan ja siinä käytettiin tankkeja, tykistöä ja muita raskaita aseita.

The War Zonen mukaan hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa SDF:n tukikohdassa oli mitä todennäköisimmin amerikkalaisia erikoisjoukkoja. Hyökkäyksessä ei amerikkalaisten mukaan menehtynyt yhtäkään koalition sotilasta. Iskun tavoitteena oli mahdollisesti Khushamin öljykenttien kaappaaminen Syyrian hallinnolle.

Hyökkäykseen vastattiin nopeasti F-22- ja F-15-hävittäjien ja lennokkien tekemillä ilmaiskuilla. Amerikkalaiset tulittivat hyökkääjiä myös raketinheittimillä. Vastaiskuissa kerrotaan kuolleen satakunta ”hallitusta tukevien joukkojen taistelijaa”.

CNN:n sotilaslähteen mukaan amerikkalaiset uskovat, että hyökkääjien joukossa oli Venäjän hallituksen Syyriassa käyttämiä palkkasotilaita. Lähteiden mukaan Yhdysvallat selvittää parhaillaan, menehtyikö vastaiskussa myös venäläisiä.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien väitteiden mukaan amerikkalaisten vastaisku saattoi surmata jopa kymmeniä venäläisiä. Syyriassa toimivan venäläistoimittajan Roman Saponkovin mukaan iskussa menehtyi 20-25 venäläisen Wagner-yhtiön palkkasotilasta.

Verkkouutiset on kertonut Wagnerista kattavasti tässä jutussa. Venäjän hallintoon vahvasti kytketyn yhtiön sotilaita on kuvattu Venäjän ”salaiseksi armeijaksi” Syyriassa. Venäjän uskotaan korvanneen vakituisen armeijansa joukkoja Syyriassa palkkasotilailla uhrimäärien salaamiseksi.

Russian reporter in Syria Roman Saponkov says he believes Russian PMC Wagner lost "20-25 fighters" in yesterday's US airstrikes on regime forces in NE Syria. Raises question of what these forces were doing there/thinking in the first place. pic.twitter.com/6evjl9yID7

JUST IN: Russian contractors may have been involved in pro-regime attack on US military advisers and their partner forces in Syria that led to US counterattack with aircraft and artillery in east of Euphrates. No US wounded.

— Barbara Starr (@barbarastarrcnn) February 7, 2018