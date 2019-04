USA:n Iran-linja kovenee

Yhdysvallat ilmoitti maanantaina asettavansa pakotteita kaikille Iranista öljyä tuoville valtioille. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä sunnuntaina Washington Post, ja Yhydsvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vahvisti linjauksen maanantaina Twitterissä.

Yhdysvallat myönsi vuonna 2018 poikkeusluvan kahdeksalle valtiolle toistaiseksi jatkaa öljyn tuontia Iranista, mutta tiistaista alkaen Yhdysvallat ei lupia enää myönnä. Näiden valtioiden joukossa ovat myös Kiina ja Intia, iranilaisen öljyn suurimmat tuojamaat.

Washington Postin mukaan pakotteet ovat tuorein osoitus Yhdysvaltain kovenevasta Iran-linjasta. Yhdysvallat hylkäsi Iranin ydinasesopimuksen viime vuonna, ja presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt harjoittamaan Iranin suhteen ”maksimaalista painetta” katkaistaakseen maan rahahanat.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kommentoi maan tiukkaa pakotelinjaa maanantaina.

– Maksimaalinen paine tarkoittaa maksimaalista painetta. Tämän takia Yhdysvallat ei aio myöntää poikkeuksia Iranista öljyä tuoville. Tarjonta kansainvälisillä öljymarkkinoilla pysyy hyvänä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että se tulee pysymään vakaana kun poikkeusluvan saaneet (jurisdictions) luopuvat iranilaisesta raakaöljystä, Pompeo kirjoitti Twitterissä.

