USA:n ex-huippuvirkamies: Venäjä pelaa kovaa peliä, länsi altavastaajana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putinin hallinto toteuttaa tutkijoiden mukaan taitavasti rakennettua kolmen pilarin strategiaa.

Läntisten valtiojohtajien olisi kahden amerikkalaistutkijan Anne-Marie Slaughterin ja Heather Ashbyn mukaan pikaisesti herättävä Venäjän saavuttamiin osavoittoihin kilpailussa kansainvälisestä vaikutusvallasta.

Slaughter on Yhdysvaltain ulkoministeriön entinen huippuvirkamies ja Princetonin yliopiston emeritaprofessori. Ashby on kokenut Venäjä-asiantuntija, joka on työskennellyt muun muassa USA:n sisäisen turvallisuuden tehtävissä.

Venäjää on heidän mukaansa perustellusti luonnehdittu hyvin aseistetuksi ja häikäilemättömäksi valtioksi, joka pyrkii kaatamaan kansainvälisen järjestyksen, koska se ei enää voi toivoa sitä hallitsevansa. Sinne, missä Kreml on menettänyt kontrollin, se haluaa nyt kylvää kaaosta.

Venäjän toiminta nojaa heidän mukaansa presidentti Vladimir Putinin johdolla luotuun kolmen pilarin strategiaan, johon kuuluu ensinnäkin aktiivinen sekaantuminen eri puolilla maailmaa meneillään oleviin konflikteihin.

– Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa Venäjä antaa sotilaallista ja poliittista tukea presidentti Faustin-Archange Touadéralle. Vastineeksi venäläisyhtiöiden sallitaan louhia sieltä kultaa ja timantteja, Slaughter ja Ashby kirjoittavat Project Syndicate -verkkolehdessä.

Vastaavalla kaavalla Venäjä operoi heidän mukaansa muun muassa Libyassa ja länsiafrikkalaisessa Malissa.

Mallia Neuvostoliiton metodeista

Kremlin strategian toisena pilarina Slaughter ja Ashby pitävät kansainvälistä asekauppaa.

– Kaakkois-Aasiassa Venäjä myy aseita Kambodžaan, Indonesiaan, Laosiin, Malesiaan, Myanmariin ja Vietnamiin. Lähi-itään, josta Yhdysvallat on vetäytymässä, Venäjä on käytännössä avannut asebasaarin, he sanovat.

Asemyynnillä Venäjä pyrkii heidän mukaansa haalimaan rahaa läntisten talouspakotteiden koettelemaan talouteensa. Motiivit ovat kuitenkin enemmän kuin kaupallisia: viime vuosien kuluessa Venäjä on onnistunut solmimaan sotilaalliset yhteistyösopimukset vähintään 39 valtion kanssa.

Strategian kolmannen pilarin muodostaa entisten siirtomaiden yllyttäminen aiempia ”imperialistisia isäntiään” ja niiden edustamaa liberaalia maailmanjärjestystä vastaan. Tätä toimintalinjaa heijastelevat Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin äskettäiset lausunnot, joiden mukaan ”Venäjä ja Neuvostoliitto ovat antaneet ratkaisevan panoksen kolonialismin vastaisessa taistelussa”.

– Kun Venäjä pelaa globaalia peliä, Yhdysvallat ja Eurooppa pyrkivät niin kiihkeästi puolustamaan laitojaan, että ne jättävät maalinsa täysin vartioimatta. Vain globaali vastastrategia, johon sisältyy nykyistä osallistavampi kansainvälisen järjestelmän malli, tarjoaisi USA:lle ja Euroopalle mahdollisuuden palauttaa kenttä omaan hallintaansa, Slaughter ja Ashby toteavat.