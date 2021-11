USA:n demokraatit vaikeuksissa: Rankkoja galluplukuja

Tuoreet mielipidemittaukset ennakoivat Yhdysvaltain demokraattipuolueelle vaikeuksia ensi vuoden kongressin välivaaleissa.

Taustalla ovat presidentti Joe Bidenin vaikeudet edistää tärkeimpiä lainsäädännöllisiä hankkeitaan. Demokraateilla on tällä hetkellä tiukka enemmistö kongressin alahuoneessa ja senaatissa.

Molemmilla puolueilla on 50 senaattoria, mutta tasatilanne voidaan ratkaista hallinnon eduksi varapresidentti Kamala Harrisin äänellä. Lainsäädännön läpivienti vaatii senaatissa usein 60 ääntä eli myös republikaanien tukea. Taustalla on vähemmistöpuolueen suojaksi laaditut filibuster-viivytyssäännöt, joiden kumoaminen nousee aika ajoin keskusteluun.

NBC-kanavan teettämän mielipidemittauksen perusteella vain 22 prosenttia amerikkalaisista kokee maan olevan menossa oikeaan suuntaan. Vastaajista 71 prosenttia on eri mieltä. Nykyhallinnon kannalta on kiusallista, että myös enemmistö demokraateista sanoo maan menevän väärään suuntaan.

Presidentti Joe Bidenin kannatus on laskenut 42 prosenttiin. Vastaajista 54 ilmoittaa vastustavansa presidentin linjaa.

Kyselyn perusteella republikaaneihin luotetaan huomattavasti enemmän rajaturvallisuuden, inflaation, rikollisuuden, kansallisen turvallisuuden ja talouden suhteen.

Good Sunday morning —

We have a brand new NBC News poll out this morning that's filled with tough news for Democrats.

The country is headed —

In the right direction: 22

On wrong track: 71

President Biden’s job performance —

Approve: 42

Disapprove: 54 pic.twitter.com/zlQr36lzzt

— Meet the Press (@MeetThePress) October 31, 2021