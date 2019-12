USA ja Kiina lähellä kauppasopua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiinan kanssa käytävät kauppaneuvottelut ovat edenneet lupaavalla tavalla.

– Olemme hyvin lähellä suurta sopimusta Kiinan kanssa. He haluavat sitä, kuten mekin, Trump kirjoittaa Twitterissä.

The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat ovat tarjoutuneet luopumaan jopa puolesta tämänhetkisistä tullimaksuista. Jos sopu löytyy, myös sunnuntaille ajoitetut uudet maksut peruttaisiin.

Donald Trumpin hallinto on vaatinut vastineeksi lupausta, jonka mukaan Kiinan on ostettava suuria määriä maataloustuotteita ja muita Yhdysvalloissa valmistettuja tavaroita. Kiinalta myös vaaditaan nykyistä tehokkaampaa suojaa immateriaalioikeuksille ja finanssialan vapauttamista ulkomaisille toimijoille.

Tullimaksut on määrä palauttaa, jos muutosten toimeenpanossa havaitaan puutteita. Valkoisen talon mukaan presidentti Trump käsittelee neuvottelujen tuoreita käänteitä talouspoliittisten neuvonantajiensa kanssa myöhemmin torstaina.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtavan ekonomisti Sami Pakarisen mukaan neuvotteluihin kohdistuvat odotukset ovat nousseet korkealle. Myös Britannian torstaina pidettävillä parlamenttivaaleilla on merkitystä maailmantalouden kannalta.

– Seuraavat päivät aina ensi viikon maanantain pörssiavaukseen asti ovat mielenkiintoiset. Yöllä voi selkeytyä Brexit-prosessi vaalituloksen myötä ja sunnuntaina ratkeaa Trumpin lisätullien kohtalo. Odotukset tuntuvat olevan korkealla, joten pienikin takapakki voisi olla pettymys, Pakarinen kirjoittaa Twitterissä.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019