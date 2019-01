USA voi lähettää sota-aluksia Barentsinmerelle

Laivastoministerin mukaan jäiden sulaminen on muuttanut alueen tilannetta ’dramaattisella tavalla’.

Yhdysvaltain laivasto ilmoittaa lisäävänsä läsnäoloaan arktisella alueella, jonka laivareitit ovat avautumassa lämpenevän ilmaston myötä.

USNI-laivastoinstituutin mukaan ensi kesänä ”kylmille pohjoisille alueille” eli Norjanmerelle ja Barentsinmerelle lähetettävään laivasto-osastoon voisi kuulua myös lentotukialus, kuten viime vuoden lokakuussa.

Laivastoministeri Richard V. Spencer painotti aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on toiminut aktiivisesti arktisella alueella jo 1960-luvulta lähtien. Operaatiot on tosin aiemmin suoritettu pääasiassa sukellusveneillä tai pitkän kantomatkan lentokoneilla.

Jäiden sulaminen on Spencerin mukaan muuttanut tilannetta ”dramaattisesti”.

– Myös rannikkovartiosto voi osallistua yhteistoimintaan, pohdimme sitä parhaillaan. Miksi sitten teemme näin? Meidän on opittava, millaista tällaisessa ympäristössä toimiminen on, Spencer sanoi Center for a New American Security -ajatuspajan keskustelussa.

Raju merisää pakotti laivat kääntymään

Haasteena on, ettei Yhdysvaltain laivaston uusissa aluksissa ole tarvittavia jäänpoistolaitteita.

Vaikka USS Harry S. Truman -lentotukialuksen kerrotaan selviytyneen viimevuotisesta harjoituksesta ilman suurempia ongelmia, oli pienempien huolto- ja saattolaivojen taival tuskainen jäätävässä säässä ja kovassa aallokossa. Esimerkiksi osa Norjaan matkanneista maihinnousualuksista joutui kääntymään ja palaamaan takaisin Islantiin vaurioiden vuoksi.

Laivastoministeri huomautti Venäjän selittäneen laivastotoimintansa lisääntymistä arktisella alueella etsintä- ja pelastustehtävillä.

– Ehkä meidänkin pitäisi olla siellä etsimässä pelastettavia, Richard V. Spencer vitsaili.

– Vakavasti ottaen, vapaan merenkulun periaatteen tulisi päteä myös arktisella alueella. Tässä on kyse sen turvaamisesta.