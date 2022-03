Ukrainan tiedustelu: Syyria aikoo toimittaa Venäjälle 40000 taistelijaa

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Syyria aikoo toimittaa Venäjälle 40 000 palkkasoturia, kertoo The Kyiv Independent.

Tiedustelutietojen mukaan noin 150 syyrialaista on siirretty jo Venäjälle. Ukrainaan on määrä lähettää jopa 300 taistelijaa päivässä.

Syyriasta on tarkoitus siirtää Venäjälle lähiaikoina myös lisää aseita ja muita sotavarusteita, Ukrainan tiedusteluviranomaiset kertovat.

Raportin mukaan jotkut syyrialaiset palkkasoturit näkevät tämän mahdollisuutena laittomalle maahanmuutolle Euroopan unionin alueelle.

⚡️ Ukraine’s military intelligence: Syria to provide Russia with 40,000 mercenaries.

Some 150 Syrians were transferred to Russia to take part in its war against Ukraine on March 15; up to 300 are ordered to be sent to Ukraine every day.

