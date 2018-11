Ukraina vertasi Venäjän toimia Krimillä Mainilan laukauksiin

YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli maanantai-iltana Suomen aikaa Krimin Kertsinsalmen tapahtumia.

Ukrainan YK-suurlähettiläs Volodymyr Jeltshenko vertasi sunnuntain tapahtumia Suomen talvisodan alkuun. Jeltshenkon mukaan Asovanmeren väkivalta tapahtui Mainilan laukausten vuosipäivänä.

– Täsmälleen tänä päivänä, 26. marraskuuta 1939 neuvostoarmeija järjesti tapauksen Mainilan kylässä lähellä Neuvostoliiton ja Suomen rajaa. Sitten neuvostoliittolaiset väittivät tykkitulen tulleen Suomen puolelta ja käyttivät tätä tekosyynä hyökkäykselle 30. marraskuuta.

– Se mitä tapahtuu tänään Asovanmerellä on hyvin samanlaista kuin 1930-luvulla, YK-suurlähettiläs sanoi.

Jeltshenko jatkoi Suomeen vertaamista myös lehdistötilaisuudessa.

– Ei ole sattuma, että aloitin lausuntoni historialla vuodesta 1939. Mielestäni nyt tapahtuu aivan sama, hyvä vanha venäläinen tai neuvostoliittolainen perinne. He kehittävät ongelman ja sitten syyttävät siitä ympärillään olevia.

Hänen puheestaan uutisoi muun muassa New York Times.

Kerch Strait violence occurred close to the 79th anniversary of the start of the Soviet Union’s war with Finland in 1939, a fact that was no coincidence, — @YelchenkoUN https://t.co/g4jMCRR2ox

Exactly on this day, November 26, in 1939 Soviet army orchestrated an incident by shelling a village of Mainila near the Soviet-Finnish border. Then the Soviets claimed the shelling was done by Finnish side and used it as a pretext for the invasion on November 30. @YelchenkoUN pic.twitter.com/HR96MPIQhQ

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 26, 2018