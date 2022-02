Ukraina listasi: Nämä ovat punaiset viivat, joista ei tingitä

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba listaa neuvotteluihin Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi ”punaisia viivoja”. Ne ovat siis asioita, joista Ukraina ei ole valmis tinkimään.

Ministeri tekee Venäjän roolin selväksi kommenteissaan. Kuleba kertoo Twitterissä, että Ukrainan punaisiin viivoihin kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

– Ei myönnytyksiä itsemääräämisoikeuden tai kansainvälisesti tunnustettujen rajojen koskemattomuuden suhteen.

– Ei ”suoraa vuoropuhelua” Donetskin ja Luhanskin venäläisten miehityshallintojen kanssa.

– Vain Ukrainan kansalla on oikeus määritellä ulkopolitiikan suunta.

Ulkoministeri Dmytro Kuleba kuvailee alkanutta viikkoa jälleen uudeksi ”intensiivisen diplomatian viikoksi”.

Itävallan, Slovakian, Tshekin ja Saksan ulkoministerit vierailivat maanantaina Ukrainassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky tapaa puolestaan huomenna Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Kiovassa. Macron keskusteli maanantaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Etsimme diplomaattisia ratkaisuja, mutta emme ylitä Ukrainan punaisia viivoja, Dmytro Kuleba sanoo.

