Tv-sarjaa katsoneita syytetään sosialismin vastustamisesta Pohjois-Koreassa

Eteläkorealaisen viihteen levittämiseen on puututtu rajuin ottein viimeisen vuoden aikana.

Kahdeksan pohjoiskorealaista nuorta on asetettu julkiseen oikeudenkäyntiin ”reaktionääristä ajattelua” koskevan lainsäädännön nojalla.

DailyNK-julkaisun mukaan maan koillisosassa asuvat nuoret olivat kertoneet muille katsomistaan eteläkorealaisista tv-sarjoista ja elokuvista sekä matkineet niissä olleita hahmoja.

Asiasta oli ilmoitettu turvallisuusministeriölle, joka pidätti henkilöt välittömästi. Oikeudenkäynti järjestettiin paikallisen koulun pihalla 21. elokuuta.

Paikalle oli kutsuttu virkailijoita, joiden vastuulla on ”ei-sosialistiseen ja sosialismin vastaiseen käytökseen” vastaaminen. Syytettyjen ”jengin” sanottiin levittäneen laitonta sisältöä muille asukkaille.

Oikeudenkäynnissä nuorten todettiin katsoneen eteläkorealaisen The Spy Gone North -draamaelokuvan ja Crash Landing on You -sarjan. Raskauttavana tekijänä pidettiin sitä, että syytetyt olivat katsoneet myös muita samojen näyttelijöiden tuotantoja.

– Oikeudessa sanottiin, että eteläkorealaiset videot sisältävät valheellisia asioita ja vääristelyä, mikä vahingoittaa valtiomme kunniaa ja uhkaa ideologista asemaamme, paikallislähde kertoo.

Yleisöä varoitettiin syyllistymistä vastaaviin tekoihin, sillä viranomaisten mukaan kaikki lainrikkojat saataisiin lopulta kiinni. Rangaistuksia on viime aikoina annettu myös syytettyjen perheenjäsenille.

Paikallisten kerrotaan valittaneen, että nykyisellä tahdilla lähes kaikki nuoret on kohta pidätetty.