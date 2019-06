Turbulenssi paiskaa lentoemännän kattoon rankalla videolla

Kosovosta Sveitsin Baseliin matkalla olleella ALK Airilinesin lennolla koettiin kauhunhetkiä kovan turbulenssin takia. Rajut ilmakuopat tallentuivat alla näkyvälle videolla.

Siinä näkyy, kuinka turbulenssi paiskaa koneen käytävällä juomakärryä kuljettaneen lentoemännän koneen kattoon. Juomakärryn sisältö taas lentää hätääntyneiden matkustajien päälle.

Aviation Voicen mukaan ainakin 10 matkustajaa loukkaantui. Jopa koneen istuimien kerrotaan irronneen kiinnikkeistään.

NEW: Video shot inside an ALK Airlines flight from Kosovo to Switzerland shows a flight attendant violently thrown by turbulence, with several screaming in fear and the drink cart spilling on passengers, some of whom were treated when after landing. https://t.co/OFdgEGuLb9 pic.twitter.com/IyRdKXFhnK

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 17, 2019