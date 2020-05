Tukipaketin raakile eduskunnalle – näin sitä perusteltiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministerin mukaan ’on ollut kiire’.

Eduskunnassa puhuttiin tiistaina koronakriisin ravintolatuesta eli ”ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä”. Hallituksen toimia on ihmetelty, kun esitys tuotiin eduskunnalle opposition mukaan paitsi tarkoituksella keskeneräisenä myös liian myöhään.

– Tämän esityksen valmistelussa ei ole voitu käydä lausuntokierrosta. Monet ne asiat, jotka nyt tulevat ilmi, niin lausuntokierroksella olisivat varmasti nousseet esille. Miksi ei ole lausuntokierrosta? Koska on ollut kiire, työministeri Tuula Haatainen (sd.) perusteli täysistunnolle.

Ravintolat suljettiin reilu kuukausi sitten lain voimin. Näin valtiovallalle syntyi korvausvelvollisuus.

Ministerin mukaan tehty esitys on kuitenkin ”työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiesten kovalla työllä tänne puserrettu ja yhteen kasattu”.

– Tämä esitys on nyt saatu talousvaliokuntaan, ja nyt minä olen täysin avoin sille, miten näitä viilauksia tänne tehdään, jotta saadaan tämä vielä täsmennettyä niin, että vielä paremmin osuu sinne, mihin tämän tuen tulee mennä, Haatainen sanoi.

– Tätä olisi voitu vielä pitää muutama viikko siellä ministeriössä, käydä nämä kaikki läpi, mutta nyt se tehdään yhteistyössä eduskunnan kanssa. Miksi olen tälle avoin? Siksi, että tämä on eduskunnan edellyttämä laki.

– Eduskunta edellytti, että ravintoloille tuodaan kohtuullinen hyvitys, kompensaatio. Nyt kun kuuntelee tätä keskustelua, niin vielä muistutan, että tämä ei ole normaali yritystuki, tämä on kohtuullinen hyvitys siitä menetyksestä. Tämä on se lähtökohta, joka tässä on taustalla.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo katsoi, että esityksessä on ”paljon valuvikoja ja syystäkin on saanut alalta itseltään kovaa kritiikkiä”.

– Ravintola-alan itsensä mukaan korvauksen pitäisi olla tällä hetkellä noin 350 miljoonaa euroa, eli hallituksen tuki olisi noin kolmasosa tästä. Siksi tuen tasoa pitää ehdottomasti tarkistaa ylöspäin. Halutessaan hallitus voisi tulla tältä osin kokoomuksen linjoille eli nostaa tuen noin 300 miljoonaan euroon, Wallinheimo totesi.

Hän arvosteli myös kompensaation kohdistumista hiljaisen tammi-helmikuun liikevaihtoon, erikokoisten yritysten kohtelua, uusien yrittäjien kohtelua ja henkilöstöravintoloiden jättämistä pois.