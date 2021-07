Tubettajille maksettiin rokotteista valehtelusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä-taustainen yhtiö tarjosi sometähdille rahaa perättömien väitteiden levittämisestä.

Salaperäisen markkinointiyrityksen väitetään olleen yhteydessä useisiin tunnettuihin sosiaalisen median vaikuttajiin.

BBC:n mukaan yhtiö tarjosi salaisia maksuja siitä hyvästä, että henkilöt olisivat levittäneet disinformaatiota koronavirusrokotteista. Suunnitelma epäonnistui, kun sometähdet kertoivat yhteydenotoista julkisesti.

Tubettaja ja journalisti Mirko Drotschmann kertoo saaneensa toukokuussa erikoisen sähköpostin Fazze-nimiseltä yritykseltä. Häntä pyydettiin esittelemään väitettyä tietovuotoa Pfizerin rokotteen kuolleisuudesta.

– Ensin olin järkyttynyt. Sitten uteliaisuuteni heräsi ja aloin pohtia, että kuka tämän kaiken takana voi olla, Drotschmann sanoo.

Fazze otti yhteyttä ”nimettömänä pysyvän asiakkaan” puolesta myös ranskalaiseen Léo Grassetiin. Hänelle olisi maksettu 2000 euroa perättömien tietojen levittämisestä.

Somevaikuttajille lähetetyssä tarjouksessa kehotettiin käyttäytymään intohimoisesti ja kiinnostuneesti aihetta kohtaan. Ohjeet oli kirjoitettu kankealla englannilla.

Ainakin intialaisen Youtube-tähti Ashkar Techyn ja brasilialaisen Instagram-vaikuttaja Everson Zoion epäillään hyväksyneen tarjouksen. Molemmat olivat toistaneet Fazzen haluamaa viestiä, mikä oli poikennut merkittävästi somevaikuttajien tavanomaisista teemoista. Techy ja Zoio poistivat myöhemmin videonsa.

Fazze on osa AdNow-yhtiötä, joka on rekisteröity Venäjälle ja Britanniaan. Fazzen toinen omistaja on venäläinen liikemies Stanislav Fesenko.

Ranskan ja Saksan viranomaiset ovat aloittaneet tapauksesta tutkinnan.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021