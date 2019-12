Touko Aalto MT:lle: Kaikki valta vihreissä on Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ex-puheenjohtajan mukaan pelin politiikka korostuu pääkaupungissa.

Vihreiden entinen kansanedustaja ja puheenjohtaja Touko Aalto arvioi, että pelin politiikka on Helsingissä mukana huomattavasti maakuntia korostuneemmin. Hänen mukaansa pääkaupunki voi olla maakunnan ihmiselle todella julma ja kova paikka.

– Kun tulet niihin kuvioihin ulkopuolelta, on se kuin astuisi vieraaseen hoviin. Siellä menestyäkseen on itsekin osattava pelata kovaa. Sitä en tainnut ikinä kunnolla oppia. Se on yksi ratkaiseva syy siihen, miksi epäonnistuin pääkaupungissa, Aalto sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hänen mukaansa on tärkeää, että toiminta on läpinäkyvää ja kestää päivänvaloa.

– Sitä voidaan pitää haihatteluna, mutta näihin periaatteisiin olen itse sitoutunut.

Kaikki valta on Aallon mukaan käytännössä myös vihreillä Helsingissä.

– Ja monissa muissakin puolueissa ja yhteiskunnassamme ylipäänsä. Mitä lähemmäs vallan ydintä menet, sitä kovemmaksi peli käy.