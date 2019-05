Toimihenkilöt varoittavat koulutuksen rapautumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parhaiten työssä jaksamista parantaisi ammatillinen lisäkoulutus, kertoo toimihenkilöliitto ERTO.

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajan Juri Aaltosen mukaan työelämän murros ja digitalisaatio edellyttävät, että työntekijöiden osaamista päivitetään yhä enemmän.

– Vaatimusten kasvaessa heitä koulutetaan kuitenkin aiempaa vähemmän. Tilanne on hälyttävä. Suomella ei ole varaa rapautuvaan osaamiseen, Aaltonen toteaa tiedotteessaan.

Hän viittää työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin ennakkotietoihin, joiden mukaan työntekijät osallistuivat vime vuonna työnantajan maksamaan koulutukseen keskimäärin 4,8 päivää, kun 2000-luvun alkuvuosina koulutuspäiviä oli keskimäärin 6,2 vuodessa.

— Jäsenillemme tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että parhaiten jäseniemme työssä jaksamista parantaisi ammatillinen lisäkoulutus. Kouluttamalla yritykset saisivat siis paremmin voivaa ja osaavampaa henkilöstöä. Tällä olisi varmasti merkittävä tuottavuusvaikutus, Aaltonen arvioi.

Vuonna 2018 koulutuksessa olleet ylemmät toimihenkilöt käyttivät koulutukseen keskimäärin 5,4 päivää, alemmat toimihenkilöt 5,1 päivää ja työntekijät 3,4 päivää.

— Työelämää vaivaa koulutuksen epätasa-arvo. Mitä enemmän palkansaajalla on koulutusta, sitä enemmän häntä koulutetaan. Mitä vähemmän henkilöllä on koulutusta, sitä vähemmän työnantaja häntä kouluttaa. Osaamisvaatimusten kasvaessa tilanteen on pakko muuttua, Aaltonen vaatii.