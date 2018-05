Timo Soini: Tästä kapitalismista fillarikommunisti saa hepulin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan onneksi on sentään NYT-liite ja Ylen nollauutiset.

Ulkoministeri ja sinisten kansanedustaja Timo Soini kirjoittaa blogissaan otsikolla Fillarikommunisti ei pelasta maailmaa. Hän toteaa, ettei espoolainen diplomi-insinööri ole ryhtynyt käyttämään metroa.

– Fillarikommunistit eivät hekään pelasta maailmaa. Eivätkä ketään muutakaan. Mokomat kakunsyöjät. Valmiiseen pöytään istujat. Verojarakastavat jakajat, jotka jakelevat taivaan tuuliin muiden tienaamia rahoja, Timo Soini toteaa.

Heitä eivät Soinin mukaan paina velvollisuudet, eivätkä liikennesäännöt.

– Konservatiivisia silmiä verestää aamunäkymä , jossa makkarankuoreen tungettu vartalo viilettää munankuori päässä tuhatta ja sataa välistä suojatiellä, välistä autojen seassa ja jalkakäytävällä, kohti aamumysliä, Soini irrottelee.

– Fillarikommunistilla on jäniskoiran rasvaprosentti ja lihaa vähän kielessä. Hän menettää hermonsa kun aamumyslistä puuttuvat aamumarjat. Elämä on pilalla. Ilmastonmuutos painaa mieltä. Turkistarhauskin on vielä kieltämättä.

– Synkkämielinen fillarikommunisti saa aamuhepulin nähdessään Alepa-pyörän. Joku helkutin kauppaketju on kaupallistanut kaupunkipyöräilyn. Kapitalismia! Väärää tietoisuutta.

Timo Soinin mukaan tällöin ”kulttuurimarxistin maailma mustenee. Joku porvariblondi keltaisen pyörän satulassa! Alas satulasta”.

– Onneksi on sentään NYT-liite, jonka ennkkoluuloiseen maailmaan ja YLE:n nollauutisiin uppoava fillarikommunisti kokoaa itsensä. Itsetunto ja omanarvontunto kohoavat Demokraatin nettiversiota lukiessa. Siellä on kaikki sopivasti synkkää ja fillarikommunistin maailma kirkastuu.

Hän arvelee, että ”kyllä se (Anni) Sinnemäki vielä ne kaupunkibulevardit pystyttää. Siitäs saavat Espoo-jupit! Viedään vauhti pois. Ja tietulleilla rahat”.

– Seuraavien vaalien jälkeen kunnon konservatiivi on löydettävissä museon ala-aulasta täytettynä järkytyksen kuolonkankeus kasvoillaan. This is humour, sanoisi Spede.