THL ilmoitti 5977 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on kolmessa vuorokaudessa rekisteröity 5 977 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 9 768. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava luku oli 5 492.

Viikossa koronaan on menehtynyt Suomessa 95 ihmistä.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 116 498. Eilen se oli 116 013. Kaksi viikkoa sitten se oli 61 539.

Power of Covid-19 vaccines Finland 1/2

Risk of intensive care several-fold higher for unvaccinated (orange) than for vaccinated (blue). Added December. Take your vaccines.

Tehohoito moninkertainen rokottamattomilla (oranssi) vs rokotettuihin (sininen). Rokotteet kannattaa ottaa. pic.twitter.com/aRV6ZEsFUK

— Markku Peltonen (@MarkkuPeltonen) January 17, 2022