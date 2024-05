Aiempaa harvempi nosti opintolainaa viime vuonna

Viime vuonna opintolainaa nostaneiden määrä laski edellisvuodesta ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Vuonna 2023 opintolainaa nosti 174 685 henkilöä, eli lähes 18 000 ihmistä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2014–2022 opintolainaa nostaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi vuosittain.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen arvioi, että kehitystä selittävät korkojen nousu ja mahdollisesti myös työllisyystilanne.

– Korkotason nousu voi näkyä varovaisuutena lainan nostamisessa. Samoin työllisyystilanne voi vaikuttaa siihen, kuinka moni päätyy nostamaan lainaa. Jos opiskelijoille on töitä hyvin tarjolla, voi lainalle olla vähemmän tarvetta, hän toteaa tiedotteessa.

Vaikka lainaa nosti huomattavasti aiempaa harvempi, viime vuoden rahassa eli inflaation vaikutus huomioiden keskimääräinen lainasumma nousi hieman edellisvuodesta. Vuonna 2023 opintolainaa nostaneiden keskimääräinen lainasumma oli 14 071 euroa, kun se edellisvuonna oli 13 399 euroa ja vuonna 2021 oli 13 972 euroa.

Jauhiaisen mukaan on vaikea sanoa varmaksi, mitä lainamäärän kehityksen taustalla on. Opintotuki on muuttunut lainapainotteisemmaksi, mutta myös hintojen nousu voi vaikuttaa siihen, miten paljon lainaa otetaan.

– Yleisen hintatason nousu kasvattaa myös opiskelijoiden menoja. Kun elämisen kulut nousevat, moni voi joutua nostamaan lainaa aiempaa enemmän.

Suomessa opiskelevien lainatakaus nousee tämän vuoden elokuussa 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa. Opintolainaa voi siis jatkossa nostaa aiempaa enemmän.

– Lainatakauksen nosto ja parhaillaan toteutettavat asumistuen muutokset voivat kasvattaa opintolainan määrää vastaisuudessa.

Naiset nostavat opintolainaa miehiä enemmän

Opintolainaa vuoden aikana nostaneista naisilla keskimääräinen laina on vuosittain korkeampi kuin miehillä. Viime vuonna naisten keskimääräinen opintolaina oli 14 383 euroa ja miesten 13 656 euroa.

Ero naisten ja miesten keskimääräisen lainasumman välillä on myös hieman kasvanut erityisesti viime vuosina.

– Ero on kasvanut vuoden 2014 muutamasta satasesta lähemmäs tuhatta euroa vuonna 2023. Tarkkaa syytä tälle on kuitenkin hankala arvioida, Jauhiainen sanoo.