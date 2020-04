Suomessa 42 kuollut koronaan, 118 uutta tartuntaa

Tehohoidossa olevien määrä ei noussut keskiviikosta.

Suomessa on nyt vahvistettu yhteensä 42 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Määrä kasvoi keskiviikosta kahdella. Tehohoidossa olevien määrä pysyi keskiviikkoon nähden ennallaan ja oli yhteensä 82. Sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä on yhteensä 244, joista suurin osa, 156 henkilöä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Niin ikään suurin osa tehohoidossa olevista on HUSin toiminta-alueella.

Suomessa on nyt THL:n mukaan vahvistettu yhteensä 2 605 koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi tiistaista 118 tartunnalla. Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti kuitenkin ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Ikä on tiedossa 28 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on seitsemän, yli 80-vuotiaita on 19.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 47 tapausta 100 000 asukasta kohden. Testejä on otettu noin noin 39 000.