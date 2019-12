New York Timesissa ylistetään Suomea: Paratiisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaismiehen suku luuli hänen tulevan yksinvaltiaan hallitsemaan neuvostovaltioon.

Yhdysvalloista Suomeen hiljattain muuttaneen Trevor Corsonin perhe ylistää New York Timesissa elämäänsä Suomessa.

Perhe muutti Suomeen, kun Corsonin vaimolle, Anu Partaselle, tarjottiin työtä vanhassa kotimaassa. Corsonin mukaan Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpia myöten Suomea kutsutaan kestämättömäksi ja alistavaksi sosialistiseksi lastenhoitajamaaksi. Corsonin suku ei puolestaan halunnut uskoa, että koko elämänsä Yhdysvalloissa asunut Corson muuttaisi ”yksinvaltiaan hallitsemaan neuvostovaltioon”.

– Olemme asuneet Suomessa reilun vuoden verran. Muutos elämämme laadussa on ollut valtava, mutta ei ehkä sillä tasolla, mitä monet amerikkalaiset osaisivat kuvitella. Henkilökohtainen vapautemme on nimittäin kasvanut. Elämämme on helpommin hallittavissa. Päiviimme toki sisältyy edelleen päivittäisiä haasteita, kuten lapsen kasvatusta, isovanhempien auttamista, ja päivittäistä logistiikkaa, perhe kertoo.

Perhe kiittelee etenkin sitä, miten Suomessa heidän lapsensa saa käydä maailman parhaimmassa koulussa ja yleinen terveydenhuolto tarjotaan ilmaiseksi kaikille. Heidän ei tarvitse tehdä isoja määriä paperitöitä eikä maksaa järkyttävän hintaisia maksuja kuten Yhdysvalloissa. Lisäksi he ihastelevat jopa viiden viikon mittaisia, palkallisia lomaviikkoja ja vanhempien kesken jaettavaa äitiys- ja isyyslomaa.

– Yhdysvaltoihin verrattuna elämä Suomessa on fantastista, he jatkavat.

Ihastelua saa myös se, että lapset voivat Suomessa kouluttautua ja saada hyväpalkkaisen työn, vaikka he kasvaisivat köyhässä perheessä. Shokeeraavinta perheelle kuitenkin oli se, että suomalaisten henkilökohtainen ja poliittinen vapaus on korkeammalla tasolla kuin Yhdysvaltojen kansalaisilla.