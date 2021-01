Teknologian kehitys pitää it-alan vauhdissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ohjelmisto- ja e-business ry ennustaa kovaa kasvua alalle tänä vuonna.

Ohjelmistokehitysyhtiö Rakettitiede Oy:n ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n selvityksen mukaan valtaosa haastatelluista it-alan asiakasyrityksistä ei nähnyt koronan olennaisesti vaikuttaneen tuleviin ohjelmistokehitystarpeisiinsa. Teknologian nopea kehitys ja kasvuhalukkuus osoittautuivat tärkeimmiksi tekijöiksi, jotka kasvattavat tarvetta uuteen ohjelmistokehitykseen.

– Ensinnäkin teknologian kehitys ohjaa ja suorastaan pakottaa yritykset kaikilta toimialoilta panostamaan digitaalisiin ratkaisuihin – aivan koronasta riippumatta. Jos tästä kiihtyvästä it-kehittämisestä jättäytyy pois, käy huonosti suhteessa kilpailijoihin, jotka digikehitykseen voimakkaasti panostavat, toteaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha tiedotteessa.

Toinen päätulos on hänen mukaansa tutkimuksen osoittama ostohalukkuus markkinoilla.

– Viesti on selvä alallemme: Kovaa kasvua on luvassa 2021. Kun lähes 60 prosenttia asiakasyrityksistä aikoo ostaa lisää ohjelmistokehitystä jo aiemman mittavan kasvun päälle, niin on selvää, että softakehitys ei ole asiakasyritystemme leikkauskohde, Roiha ennustaa.

Tämä on hänen mukaansa hyvä uutinen myös koko maalle, sillä yritysten digipanostukset väkisinkin merkitsevät niiden parantuvaa kilpailukykyä ja samalla parempaa kilpailukykyä koko Suomelle.

Tutkimukseen vastasi syksyn mittaan kaikkiaan lähes 100 eri kokoisten asiakasyritysten avainhenkilöä.

– Teknologinen kehitys jo itsessään väkisinkin kasvattaa it-yritysten osaamisen kysyntää: Asiakkaiden tarpeet lisääntyvät jopa eksponentiaalisesti, kertoo Rakettitiede Oy:n varatoimitusjohtaja Marko Saaresto.