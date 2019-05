TE: Virastossa epäillyistä kavalluksista ei vieläkään syytteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin opetusvirastossa paljastui kolme vuotta sitten it-laitteiden katoaminen miljoonien arvosta.

Syytteiden nostaminen koulujen it-laitteiden katoamisesta epäiltyjä Helsingin opetusviraston entisiä työntekijöitä vastaan venyy, kertoo Talouselämä.

Entisen tietohallintojohtajan ja useiden muiden työntekijöiden kohdalla on tutkittu epäilyjä petos- ja kavallusrikoksista. Poliisi on onnistunut saamaan takaisin yli miljoonan euron edestä kadonnutta omaisuutta ja varoja, mutta valtaosa on yhä kadoksissa.

Entisen tietohallintojohtaja epäillään ansainneen kouluille tilattujen laitteiden myymisestä jopa yhdeksän miljoonaa euroa.

Laitteiden katoaminen paljastui vuonna 2016. Kuuluisteluissa on käynyt 66 ihmistä, mutta syytteitä ei ole vieläkään nostettu.

Jutun syyttäjäksi nimetty Katri Veran on tällä hetkellä toisissa tehtävissä. Hän en mukaansa asia ole ainakaan hänen osaltaan etenemässä.

Syyttäjältä Mari Mattilalta vahvistaa, että juttu on nyt hänen nimissään. Hän kuitenkin arvelee, että syytteiden nostaminen saattaa odottaa Veranin paluuta.

Hän sanoo Talouselämälle, että joudutte varmaan kysymään uudestaan vielä syksymmällä.