Tästä on kyse Irakin passidelegaatiossa

Sisäministerin mukaan 90 prosenttia oleskeluluvan saaneista on töissä.

Uutistiedot Irakin viranomaisten delegaation saapumisesta Suomeen myöntämään passeja irakilaisille turvapaikanhakijoille työskentelyä varten ovat ihmetyttäneet. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) selvitti asiaa torstaina eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten Laura Huhtasaarelle.

– Ensinnäkin ne, joilla ei ole oleskelulupaperustetta Suomessa pitää palauttaa kotimaihinsa, ja tätä työtä tehdään koko ajan, niin kuin tiedätte. Sitten kun puhutaan henkilöistä, joilla täyttyy työperäisen oleskeluluvan kriteerit – ihmettelen kyllä edustaja Huhtasaari, että onko teillä jotain nimenomaisesti irakilaisia vastaan verrattuna vaikka filippiiniläisiiin tai intialaisiin, jotka hakevat työperäistä oleskelulupaa?, Kai Mykkänen sanoi.

– Kun meillä on turvapaikanhakijoita, jotka laillisesti voivat solmia työsuhteen. Heistä harva, mutta ehkä se aktiivisin osa kielitaitonsa ja osaamisensa puolesta solmii työsuhteen. Ja jos heillä jää kiinni nimenomaan passin puuttumisesta työperäinen oleskelulupa, niin minusta on myönteistä, jos Irakin sisäministeriö pystyy käsittelemään heidän passiensa uusimista myös Suomesta käsin väliaikaisesti.

– He myöntävät tietysti Irakin passeja, Suomi käsittelee oleskelulupa-anomukset omalta osaltaan. Osalla voivat täyttyä työperäisen oleskeluluvan kriteerit, ja silloin on minusta ihan myönteistä, jos he jäävät silloin työperäisesti Suomeen.

Kai Mykkänen muistutti, että työperäisen oleskeluluvan kriteerinä tarkastellaan työehtoja ja saatavuusharkintaa kuten tähänkin asti.

– Mitään halpatyömarkkinoita ei hyväksytä. Hallitus on budjettiriihessään nimenomaan myös kirjannut ja linjannut, että työnantajarikkomuksia laittoman työvoiman hyväksikäytöstä kiristetään, Mykkänen totesi.

Viimeisen viiden vuoden aikana työperäisen oleskeluluvan Suomeen saaneista on ministerin mukaan tälläkin hetkellä 90 prosenttia töissä.

– Se on keskeinen voimavara varsinkin tulevaisuudessa, jos haluamme ilman jatkuvia veronkorotuksia kustantaa eläkkeet, terveyspalvelut. Tarvitsemme työperäisesti Suomeen tulevia.