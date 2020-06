Tässä se tv-ohjelma on – Katri Kulmuni esiintyi puoluejohtajana

Ministeriö sai saman vuorokauden 3.12.2019 esiintymisvalmennuksesta yli 6000 euron laskun.

Suomen Kuvalehti on kertonut keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin noin 56 000 eurolla saamasta viestintäkoulutuksesta. Laskujen maksajiksi laitettiin työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö, ei keskusta. Kulmuni on nyt ilmoittanut maksavansa rahat.

Erityistä huomiota on kiinnittänyt esiintymiskoulutusta antaneen Tekir-yhtiön laskutus 3.12.2019. Tuona päivänä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne erosi pääministerin tehtävistä.

SK:n mukaan Tekir koulutti Kulmunia samana päivänä kello 18-20 illan Ylen A-studiota varten. Samalta vuorokaudelta meni yli 6000 euron lasku valtiovarainministeriölle, vaikka Kulmuni ei ollut vielä valtiovarainministeri.

Ministeriö maksoi laskun tarkistettuaan sen aiheellisuuden Kulmunin erityisavustajalta.

– Jos nyt tulisi lasku, niin varmasti tuota esikuntaan menisi joukko lisäkysymyksiä, se on ihan selvä. Silloin nämä kysymykset eivät vaan heränneet, valtiovarainministeriön hallintojohtaja Juha Majanen sanoo SK:lle.

"Keskustan puheenjohtaja"

Kyseinen 3.12.2019 A-studio nähtiin siis pääministerin eropäivän iltana. Se avautuu nähtäväksi tästä linkistä.

A-studion ensimmäiset 12 minuuttia menivät seuraavasti. Lähetys starttasi juontajan, Katri Kulmunin ja SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marinin alkukeskustelulla.

Juontaja kertoi hallituksen eronneen. Hän kysyi ”Katri Kulmuni, minkälaisen pääministerin sinä ja keskusta nyt haluatte?”.

– Suomalaiset ansaitsee ja tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Meillä on hyvä hallituspohja, erinomaiset hallitusohjelmakirjaukset ja me halutaan saada hallitus mahdollisimman nopeasti toimintakykyiseksi tekemään niitä hyviä asioita suomalaisten puolesta eteenpäin, Katri Kulmuni sanoi.

Minkälainen pääministeri tämän asian hoitaa?

– Semmoinen joka nauttii koko hallituksen luottamusta.

Sanna Marinin puheenvuorojen jälkeen nähtiin pitkähkö uutiskooste historiallisen päivän tapahtumista. Sen jälkeen Marinia haastateltiin yksin. Kulmuni oli poistunut tuoliltaan.

Juontaja toivotti hänet, ”keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin”, uudelleen sisään studioon kohdassa 9:50. Kulmunilta kysyttiin menneestä päivästä.

– No päivähän on ollut hyvin dramaattinen ja raskas, monella tapaa varmasti, kaikille meille. Ja se mitä tuohon on kirjoitettu ja minkä äsken luit, niin se on se tilanne mikä keskustan eduskuntaryhmälle oli tästä kokonaisuudesta syntynyt, Katri Kulmuni vastasi.

Mihin erityisesti nyt liittyy sitten tämä luottamus ja uskottavuus, josta teidän (keskustan) kokonaisarvio oli se, että sitä ei ole?

– Luottamushenkilöt toimii tietenkin aina suomalaisten luottamuksen varassa ja esimerkiksi se Posti-vyyhti, jota tässä jo käsiteltiin, alkoi johtaa sellaiseen kierteeseen, että se heikensi koko hallituksen uskottavuutta ja toimintakykyä. Ja siitä on seurannut tämä tilanne.