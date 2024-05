Heikki Vestman IS:lle: Oppositioedustajat eivät ole edes lukeneet kritisoimaansa lakiesitystä

Hallitus on kiristämässä Suomen kansalaisuuden myöntämisen ehtoja niin, että kansalaisuuteen edellytettävä asumisaika nostetaan viidestä kahdeksaan vuoteen.

– Intialaiset ovat Suomen merkittävin työperäisen maahanmuuton maahanmuuttajaryhmä. Vastaanotto intialaisten keskuudessa on ollut järkyttynyt ja suuttunut. Tämä laki on signaali, joka viestittää näille henkilöille, jotka ovat sitoutuneet ajamaan suomalaisten yritysten etua, että he eivät ole tervetulleita, Timo Harakka (sd.) sanoi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hallitusohjelmaneuvotteluissa maahanmuuttopöydän puheenjohtajana toiminut Heikki Vestman (kok.) sanoo Ilta-Sanomille, että maahanmuuttopolitiikassa siirrytään yleispohjoismaalaiselle linjalle, jossa kotoutumisen kannustimia vahvistetaan, kansainvälisestä suojelusta tehdään luonteeltaan väliaikaista ja rikoksentekijät kantavat teoistaan vastuun.

– Vastaavia reformeja ovat muuten olleet esimerkiksi Tanskassa toteuttamassa juuri sosiaalidemokraatit. Suomi toivottaa vastaisuudessakin tervetulleiksi osaavat ulkomaalaiset, jotka tekevät töitä, noudattavat Suomen sääntöjä ja haluavat oppia kielen, Vestman sanoo.

Hänen mukaansa kansalaisuuslain tiukennuksilla kannustetaan kiinnittymään Suomeen, oppimaan kieli, omaksumaan kansalaisuuskokeella mitattavat perustiedot yhteiskunnasta, noudattamaan maan sääntöjä sekä tekemään töitä toimeentulonsa eteen.

– Ovatko nämä kohtuuttomia vaatimuksia sen eteen, että saa Suomen kansalaisuuden? Mielestäni eivät. Ne ovat kohtuullisia ja tolkullisia vaatimuksia, Vestman toteaa.

Hänen mielestään näyttää siltä, etteivät oppositioedustajat ole edes lukeneet kritisoimaansa lakiesitystä.

– Nimittäin samalla, kun yleistä asumisaikaedellytystä pidennetään monien EU-maiden tasolle kahdeksaan vuoteen, kansalaisuuden saamiseen tulee nykyistä vahvempi kielikannustin: kansalaisuuden saa jatkossa jo viiden vuoden asumisajalla, kunhan läpäisee kielikokeen.

– Toisin sanoen ne, jotka opiskelevat ahkerasti suomen tai ruotsin kielen, saavat kansalaisuuden kolme vuotta yleistä asumisaikaedellytystä aiemmin. Miten tämä esitys muka heikentää Suomen houkuttelevuutta osaajien silmissä, Vestman kysyy IS:ssa.