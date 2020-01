Tässä kolme karmeaa syytä käydä hammaslääkärissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suusta ja hampaista voi löytyä vakavia ongelmia, jotka voivat olla oireettomia.

Suunterveyden ylilääkäri Tanja Ketola-Kinnula Terveystalosta kertoo yrityksen uutiskirjeessä muutaman karmaisevan syyn käydä säännöllisessä hammastarkastuksessa.

Ensinnäkin iensairaudet ovat yleisin ja merkittävin suomalaisen aikuisen suun ongelma. Parodontiittia sairastaa yli 60 prosenttoa aikuisista, ja suuri osa tietämättään. Parodontiitti tuhoaa hampaita kiinnittäviä kudoksia, myös leukaluuta, ja sen vuoksi menetetään hampaita.

Toiseksi hammasjuuren kärkeä voi ympäröidä oireeton tulehduspesäke, joka on saanut alkunsa syvälle edenneestä nykyisestä tai aiemmin paikatusta reiästä. Pesäke voi olla myös aiemmin juurihoidetuissa hampaissa. Se voi muuttua oireettomasta akuutiksi tilaksi, jolloin se aiheuttaa posken ja kaulan turvotusta sekä korkeaa kuumetta, mikä voi johtaa jopa sairaalahoitoon. Tulehduspesäkkeet uhkaavat terveyttä oireettominakin, sillä niiden on todettu yhdistyvän tiettyihin syöpiin.

Kolmanneksi suusta voi löytyä jopa syöpä. Suusyöpä on harvoin kivulias. Omaan suuhun on vaikeaa katsoa, ja syöpää esiintyy vaikeasti tarkasteltavilla alueilla, kuten kielen tyvessä ja suun pohjassa. Suun alueen syövät ovat viime vuosina yleistyneet, ja niiden ennuste on Ketola-Kinnulan mukaan huonompi kuin useissa muissa syövissä, sillä hoitoon hakeudutaan liian myöhään.